Prohlédněte si výstavu

KDY: úterý-neděle od 10 do 18 hodin

KDE: Oblastní muzeum v Děčíně

ZA KOLIK: 40 Kč/20 Kč

Táto, namaluj mi vojáčka. Snad každý kluk někdy vysloví tohle přání. A už od starověku jsme s tím, my tátové, měli problém. Ve starověkém Egyptě tátové museli z reliéfů tesaných do kamene obkreslovat faraona na bojovém voze, v Persii z glazovaných cihel v Súsách osobní gardu Nesmrtelných krále Dareia, v Řecku z vázy hoplíty, v Římě z Trajánova sloupu legionáře. Oč lehčí to máme dnes. Nejen díky panu Gutenbergovi, ale i díky mnoha ilustrátorům, kteří se, na rozdíl od nás obyčejných tatínků, věnovali obrázkům s vojáčky na profesionální úrovni. A nebyli to jen muži, ale i řada žen počínaje snad královnou Matildou (Tapisérie z Bayeux) a konče Lilian Funcken nebo Christou Hook (ostatní dámy ilustrátorky nám jistě prominou). Pojďme si tedy projít výstavu zaměřenou na vojáky, a jejich úžasné ilustrátory.

Navštivte výstavu Lega

KDY: pondělí až neděle od 10 do 17 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 100 Kč/80 Kč



Pokud máte rádi stavebnici Lego, můžete si prohlédnout výstavu s názvem Lego zámky na zámku Děčín Czech Repubrick. Můžete se těšit na filmový svět, světovou architekturu, české hrady a zámky, bazének plný Lego kostek a doprovodnou hru pro děti. Vstupenky lze zakoupit na pokladně zámku

Absolvujte únikovou hru

KDY: podle rezervace

KDE: zámek Děčín

ZA KOLIK: 1000 Kč/ 1200 Kč

Děčínský zámek nabízí únikovou hru Rozpolcený rytíř. Jedná se o adrenalinovou hru, jejímž cílem je dostat se za pomocí indicií, hádanek, rébusů či logického uvažování z místnosti, ve které jste dobrovolně uzamčeni. Na hru je nutná rezervace předem a je možné se rezervovat prostřednictvím internetových stránek www.zamekdecin.cz.

Přečtěte si knihu Pozitivní leader

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: Pd 399 Kč



Věděli jste, že pozitivní přístup navyšuje produktivitu až o jednu třetinu? Bývalý prezident evropského Microsoftu, Jan Mühlfeit, shrnul své mnohaleté zkušenosti ve vedení lidí do čtyř kroků. Odhalte, jak inspirovat vlastní tým, jak dosáhnout vytyčených výsledků a přitom si zachovat rovnováhu mezi úspěchem a štěstím. Zjistěte, jak se zbavit stresu a negativismu a odemkněte potenciál u sebe i u lidí, kteří vás obklopují.

Zahrajte si hru Dobble Česko

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: od 312 Kč

Hra nabízí zcela unikátní zábavu. Hráči zde hledají dva stejné symboly na kartách při různých verzích hry (v pravidlech je popsáno celkem 5 her). Super jsou kulaté karty i jednoduchá pravidla vysvětlená doslova za pár sekund. Cílová skupina jsou děti i rodiče - všichni, kdo se chtějí pořádně bavit a nemají čas pročítat dlouhá pravidla. Plechová krabička zaručuje bezpečí karet a je i další přidanou hodnotou. Vyzkoušejte i Vy hru Dobble a budete nadšení, jak i tak jednoduchá hra může být zábavná.