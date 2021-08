Červánek bude koncertovat na zámku

KDY: pátek 20. srpna. v 19:00

KDE: zámek, Děčín

ZA KOLIK: 150 Korun

Koncert kapely Červánek – děčínská legenda se svým tradičním ukradeným repertoárem. Jako host vystoupí Černý Pepr, který v čele s kytarovým mágem „Bandaskou“ letos oslaví 30 let své existence. Koncert zahájí taneční vystoupení Blížení ze studia FRI.DA.

Pohádka a koncert

KDY: sobota 21. srpna od 14:00

KDE: parkoviště u domu kultury, Česká Kamenice

ZA KOLIK: zdarma



Závěr Letní Kamenice je připravený pro děti. Společně si venku na čerstvém vzduchu ve 14:00 užijeme pohádku, ve které zazní Královské reggae a „urozené er“, které hrdě ráčkuje princezna Karolína. Po pohádce v 16:00 na scénu Letní Kamenice nastoupí kapela Takže Tak, kterou známe z loňského léta a která 1. ročník Letní Kamenice otevírala – letos 2. ročník společně s nimi uzavřeme.

Koncert v zámecké zahradě – We are the hills

KDY: pátek 20. srpna v 18:00

KDE: Zámecká zahrada, Benešov nad Ploučnicí

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte se podívat na koncert pětičlenné folk-rockové kapely We are the hills.

V letním kině vystoupí Jelen

KDY: pátek 20. srpna od 17 hodin

KDE: Letní kino Bažantice, Děčín



Pokud máte rádi hudební akce, neměli byste na této chybět. V děčínském letním kině Bažantice v pátek vystoupí nejprve předkapela Žyhadloo, a pak od 19 hodin vystoupí jako hlavní host kapela Jelen.

Veteránem severem

KDY: sobota 21. srpna od 8 hodin

KDE: Rumbursko

ZA KOLIK: zdarma

Veteránklub Sever pořádá 19. ročník srazu auto-moto veteránů. Program začíná v 8 hodin ve Vilémově u Šluknova, příjezd vozidel, registrace, soutěže, výstava historických vozidel, ve sportovní hale výstava RC modelů. V 11 hodin bude následovat spanilá jízda Šluknovským výběžkem: směr Lipová, Liščí, Severní, Lobendava (11:20), Markéta, Vilémov (11:30), Mikulášovice, Staré Hřebčí, Janovka, Císařský, Šluknov (11:50), Království, Jiříkov (12:05), Staré Křečany (12:20), Rumburk. Následně od 12:30 do 14 bude v Rumburku na Lužickém náměstí výstava vozidel, soutěže pro účastníky a vyhlášení výsledků. V 15 hodin bude slavnostně uděleno čestné občanství města Rumburk motokrosaři století Jaroslavu Faltovi. Akce bude v Domě kultury v Rumburku.