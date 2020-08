Letní koncerty v zámecké zahradě – George Band

KDY: Pátek 21. srpna v 18 hodin

KDE: Zámecká zahrada, Benešov nad Ploučnicí

ZA KOLIK: Zdarma

Těšit se můžete na multižánrový večer v benešovské zámecké zahradě - dixieland, swing, rock nebo rock and roll s Geroge Band.

JB & The Late Night Band, Červánek a Černý pepr

KDY: Pátek 21. srpna od 18 do 22 hodin

KDE: Pivovar Nomád, Děčín

ZA KOLIK: 150 Kč



Večírek tří děčínských kapel slibuje v pátek v děčínském pivovaru Nomád velkou zábavu, spoustu hudby a nezapomenutelných zážitků. Červánek i Černý pepr patří mezi stálice děčínské hudební scény. JB & The Late Night Band hrají velmi vzácně a představí vám své oblíbené hity zahraniční a české provenience. Vstupenky stojí 150 korun, rezervovat je je možné na vstupenkadecin.cz.

Letní večerní prohlídka při svíčkách

KDY: Pátek 21. srpna od 20 hodin

KDE: Loreta Rumburk

ZA KOLIK: 110 a 70 Kč



Večerní prohlídky lákají do Lorety Rumburk na prožitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů. Putování barokním sakrálním areálem zahrnuje seznámení s klášterním kostelem sv. Vavřince (součástí prohlídky je návštěva kapucínského chóru) a loretánskou kaplí s milostnou sochou Černé Matky Boží loretánské. Projde se ambit s bohatou malířskou výzdobou a restaurovanými obrazy křížové cesty. Během prohlídek se rozezní zdejší varhany a zazpívají mariánské písně.

Koncert Českého filharmonického kvarteta

KDY: Sobota 22. srpna od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Máří Magdalény, Krásná Lípa

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



V rámci Kulturního léta v Krásné Lípě se v sobotu 22. srpna v kostele svaté Máří Magdalény představí České filharmonické kvarteto. Jejich koncert začíná v 18 hodin. Vstupné na akci je dobrovolné.

Strašidlo Cantervillské

KDY: Sobota 22. srpna od 20 hodin

KDE: Jižní zahrady Zámku Děčín

ZA KOLIK: 490 Kč, 590 Kč



Slavný příběh Oscara Wilda v podání divadelního spolku KUS PLUS. Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hanka Sršňová, Lukáš Toman Paclt, Dorota Paulik, vokální trio Přelet M.S. a další protagonisté se představí ve velmi úspěšné adaptaci režiséra Jaroslava Kříže.

13. Rogalo DC

KDY: Neděle 23. srpna od 15 do 18 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Pod děčínským zámkem proběhne v neděli další ze série letních nedělních koncertů. Od 15 hodin vystoupí Stomp rock kvintet - skupina složená z hudebníků orchestru ústeckého divadla, která vznikla teprve letos. V 16 hodin je vystřídá Cheap Wine, francouzská rocková hudební skupina, která sem přijede v rámci svého zahraničního turné. V 17 hodin bude pódium patřit Matěji Koudelkovi, mladému chomutovskému písničkáři, který při svých vystoupeních používá looper a hraje vlastní i převzaté skladby.