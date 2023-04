Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Děčínsku.

DĚČÍNSKO

Děčín Runfest 2023

Kdy: sobota 22. dubna od 8.30 hodin

Kde: Mariánská louka, Děčín

Za kolik: 70 - 700 korun

Proč přijít: Běžecký závod pro všechny věkové kategorie odstartuje na Mariánské louce a povede po Labské stezce. Proběhne půlmaraton (startovné: 500 Kč), štafeta (700 Kč), běh na 5 kilometrů (300 Kč), rodinný běh (200 Kč za rodinu) a dětské běhy (70 Kč) - u rodinného a dětských běhů půjde startovné na dobročinné účely. Prezentace půlmaratonu a běhu 5 km bude probíhat od 8.30 do 9.55, rodinný a dětské běhy od 10.00 do 13.25. Na první tři závodníky v každé kategorii čekají diplomy a věcné ceny, kovové finisherské medaile pro všechny v půlmaratonu a dřevěné medaile pro všechny závodníky ostatních kategorií. Přihlásit se je možné na www.konkordia-decin.cz nebo na místě nejpozději 15 minut před startem.



Pivovarský ples

Kdy: sobota 22. dubna od 20.00 hodin

Kde: Sály pivovarské restaurace Kapitán, Děčín

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Večer plný tance, hudby a zábavy, kde si každý přijde na to své. 2. Pivovarský ples se uskuteční v jedinečných prostorách původních pivovarských sklepů v Centru Pivovar Děčín. Celou akcí provede moderátor Tomáš Kettner, zatančit si bude možné na písně oblíbené kapely U-Style. Návštěvníci se dále mohou těšit na bubenickou show skupiny Ritmo Factory, taneční vystoupení Veroniky Lálové, mobilní Casino nebo tombolu.

Den Země se slaví i na Děčínsku. Připomene, jak se chovat k přírodě

ÚSTECKO

Zoo Ústí slavnostně zahájí sezonu

Kdy: neděle 23. dubna od 9.30

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 140/70 korun

Proč přijít: Ústecká zoologická zahrada slavnostně zahájí v neděli 23. dubna od 9.30 novou sezonu. Těšit se můžete na komentované prohlídky nových expozic, vystoupení asijských tanců a výtvarné dílničky pro děti. Zoo má otevřeno denně od 9 do 19.00, plné vstupné stojí 140 korun a snížené přijde na 70 korun. Ústecká zoo chová přes 200 druhů zvířat ve více než tisíci kusech. Řada z nich je velmi vzácných. Mnoho druhů se zde také podařilo odchovat například: levharty mandžuské či irbise.

Ústí zahájí turistickou sezonu

Kdy: sobota 22. dubna od 13.00 do 18.00

Kde: Areál Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústí nad Labem zahájí turistickou sezonu. V areálu výletního zámečku Větruše proběhne v sobotu 22. dubna od 13.00 zábavní odpoledne pro celou rodinu. Těšit se můžete na soutěže, zookoutek a prodejní stánky. K mání budou nafukovací atrakce a děti pobaví pohádky v podání Sváťovo dividla (14.00) a divadla Krabice Teplice (16.00). A organizátoři akce doporučují se dostat na Větruši pěšky, na kole či lanovkou tedy jinak než autem, protože parkovacích míst tam jen omezený počet.

Písničkářka Jíšová a kapela Poutníci vystoupí v Ústí

Kdy: pátek 21. dubna od 19.30

Kde: Národním dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: V národním domě v Ústí nad Labem proběhne v pátek 21. dubna od 19.30 dvojkoncert významných českých zástupců folku a country – Pavlíny Jíšové s BABABANDem a Poutníků. Rodačka z Českých Budějovic písničkářka Pavlína Jíšová má ve své diskografii 10 sólových alb. Její repertoár skýtá více než 200 původních českých písní. Její hlas je možné slyšet téměř na osmdesáti albech české produkce. Hudební skupina Poutníci, která v roce 2020 slavila 50 let od svého vzniku, jezdí v současnosti s pořadem jenž se jmenuje ,,Přes 50 let v country.“ Lístek na tyto dvě hudební legendy přijde na 300 korun.



Zámek v květech

Kdy: sobota a neděle od 10.00 do 16.00

Kde: Zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 50/160 korun

Proč přijít: Zámek v květech aneb Hraběcí jarosnění, tak to je název akce, která se uskuteční v sobotu 22. dubna a v neděli 23. dubna od 10 do 16.00 ve Velkém Březně. V půvabných zámeckých interiérech si budete moci prohlédnout množství květů uvázaných v různém stylu květinových vazeb. Plné vstupné stojí 160 korun, snížené pak 50 korun., Děti mají a tuto akci vstup zdarma.

Taneční mejdan Mácháč Tour v Ústí nad Labem

Kdy: pátek 21. dubna od 19.00

Kde: KD Ústí nad Labem

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Kulturní dům v Ústí nad Labem zažije v pátek 21. dubna od 19.00 velký taneční mejdan. Mácháč Club Tour láká na dvě stage, nespočet dýdžejů, soud systém a světelné efekty. Djs Enrico, Tokátko, Barbara Franks, Dan Haward, Beda či Ricci vás určitě roztančí. Lístek v předprodeji stojí 250 korun, na místě zaplatíte 300 korun.

LOUNSKO

Offroad trial v Bezděkově

Kdy: sobota 22. a neděle 23. dubna

Kde: Bezděkov u Žatce

Za kolik: 50/150 korun

Proč přijít: Bezděkov u Žatce opět bude hostit Mistrovství ČR a SR v Offroad trialu 2023. Do extrémního terénu vyrazí vozidla několika tříd. Program začíná už v pátek, kdy bude na náměstí Svobody v Žatci zábavné motoristické odpoledne od 16 do 19 hodin. Nabídne soutěže, tanec, hudbu i přehlídku automobilových veteránů. Moderovat budou Zuzana Bubílková a Petr Šimáček.

Hlavní závod odstartuje v sobotu v 10 hodin v Bezděkově, od 18 hodin koncert kapel Potěr, Najust, Hlahol, Schlak a dalších. Závod v neděli odstartuje v 9 hodin. Vyhlášení výsledků se očekává v 15 hodin. Po oba dny bude připraven doprovodný program.

Experimenty a řemesla v archeoskanzenu

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Archeologický skanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Od mědi k železu. Tisíce let dlouhá cesta lidí od prvních měděných ozdob k železným mečům. Tak pořadatelé zvou na sobotní akci Metalurgia v archeoskanzenu ve Březně u Loun. Příchozí uvidí archeologické experimenty a řemesla: tavbu železné rudy v replice pravěké pece, tavbu bronzu a odlévání artefaktů či výrobu vinutých perel. Nebude chybět ani několik odborných přednášek, ale také ukázky pravěké kuchyně, dílničky, výroba košíků a mnoho dalšího. Akce bude končit v 16 hodin, pořádá ji Oblastní muzeum v Lounech ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí n. L.

CHOMUTOVSKO

Den Země v zooparku

Kdy: sobota 22. dubna od 9.00

Kde: Zoopark Chomutov

Za kolik: 80/150 korun

Proč přijít: Zoopark Chomutov připravil na sobotu tradiční oslavy Dne Země. Letošní novinkou bude stánek s ochutnávkou hmyzu. Návštěvníci u něj budou moci zjistit, jak chutnají například jedle upravené larvy potemníka moučného. Centrem dění bude areál dětské zoo s prodejními stánky, nafukovacími atrakcemi a hlavním pódiem. Především děti si tu užijí pohádky v podání nezávislého Divadla 100 opic, od 15 hodin je pak připraven koncert písničkáře Vojtaana. Zábava však na návštěvníky čeká i v dalších koutech areálu. Na statku domácích zvířat, u zooshopu, okolo správní budovy či na terase nad plameňáky.

Festival vína na Červeném Hrádku

Kdy: sobota 22. dubna od 13.00

Kde: zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zámek Červený Hrádek v Jirkově bude v sobotu hostit Festival vína. Na akci se představí moravská a česká vinařství, chybět nebudou degustace, food zóna ani kulturní program. Zahrají Cimbálová muzika Kyjovsko, Siluety, DJ Laaw. Odpolednem provede v roli moderátora Luděk Holý. Návštěvníci mohou začít přicházet hodinu po poledni, vstupné se neplatí. Zájemci si však za stokorunu budou moci zakoupit degustační skleničku. Ukončení je naplánováno na 22. hodinu.

LITOMĚŘICKO

Řípská pouť

Kdy: pátek 21. až neděle 23. dubna

Kde: Krabčice, hora Říp

Za kolik: 50/30 korun

Proč přijít: Oblíbená Svatojiřská pouť je po roce opět tady. Kromě mnoha kolotočů a dalších pouťových atrakcí se návštěvníci mohou tradičně těšit na spoustu prodejních stánků a také doprovodný program. Ten v pátek odstartuje na úpatí hory Říp v 16 hodin, následovat budou koncerty, v 18.25 benefiční sraz motorkářů a tříkolek. V sobotu se začíná v 10 hodin seskokem parašutistů na přesnost, odpoledne koncerty Rimortis (15.00), Ozzy Osbourne revival (16.30 h), Dalibor Janda Revival (18.00), Revival banda (19.30). V neděli zahrají pod Řípem od 11 hodin Trilobit Rock, Abba Stars (13.00) a Ortel (15.00). Během celé pouti otevře svaz chovatelů prodejní výstavu drobného zvířectva.

21. Vinařské Litoměřice

Kdy: pátek 21. a sobota 22. dubna

Kde: Dům kultury a Hrad Litoměřice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Přijďte opět po roce ochutnat skvělá vína ze všech koutů světa, lákají pořadatelé 21. ročníku Vinařských Litoměřic. Jde o mezinárodní prodejní a soutěžní výstavu vín. Přijede několik desítek vinařů z Čech, Moravy i zahraničí. Jedna z největších tuzemských výstav s vinařskou tematikou se koná v pátek od 14 do 23 hodin, v sobotu od 10 do 19 hodin. Po oba dny bude hrát Cimbálová muzika Slovácko. V sobotu od 14 do 16 hodin je připraven doprovodný program Víno a zdraví.

TEPLICKO

Teplický food festival - jaro 23

Kdy: sobota 22. od 10.00 až neděle 23. dubna 17.00

Kde: náměstí Svobody Teplice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: A je to tady, na své si přijdou po zimní přestávce milovníci jídla. Galerie Teplice připravila gastropřehlídku. Budou na ní tradiční i netradiční pokrmy a gastronomické speciality, to vše ve špičkové kvalitě. A k tomu zábavný doprovodný program pro celou rodinu. Můžete se těšit na churros – sladké španělské koblihy, dále belgické hranolky, šťavnaté burgery, francouzské makronky, rolovanou zmrzlinu, domácí limonády a další speciality. Je na co se těšit, a bude i „živá“ hudba.



Na zámku s Evou Stieberovou a Štěpánem Honem

Kdy: neděle 23. dubna od 19 hodin

Kde: Tepjazz Teplice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Evu Stieberovou můžete znát jako moderátorku řady akcí na Teplicku. Vystupuje ale také v hudebních pořadech. Tentokrát bude v talk – show Antonína Moravce v klubu Tepjazz na teplickém zámku. A k tomuto krásnému prostředí se váže také název celé akce: Na zámku nejen s moderátorkou Evou Stieberovou, ale i s jejím hostem fotografem Štěpánem Honem. Právě v jejich společnosti můžete zakončit celý víkend. Rezervace a vstupenky na: rezervace@tepjazz.cz

MOSTECKO

Most rocku dost

Kdy: pátek 21. dubna od 17.00

Kde: Sportovní hala Most

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Máte rádi rock? Tak pro vás bude v pátek 21. dubna akce ve městě pod Hněvínem. Proběhne rockový minifestival pod střechou Sportovní haly Most. Zahraje legenda českého pop punku - Vypsaná fixa. Dále vystoupí mostecká rocková kapela Cumbal, hard rock-rock'n'rollová kapela Hlahol z Teplic, hard rock-heavy kapela Bastard z Havířova a v neposlední řadě se můžete těšit na heavymetalovou kapelu Motorband z Teplic. Každý z interpretů dostane na pódiu plnohodnotný prostor pro svoji show a program je nabitý od začátku do konce. Moderátorem akce bude Kůsofka.

Ebenové v mosteckém divadle

Kdy: sobota 22. dubna od 19.00

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Tady asi není třeba nějak představovat. Jméno Eben postačí. Tentokrát si je objednali v Mostě. Kapela tří bratrů Ebenových (Marek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Zelenka) na svých koncertech představuje netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Ve spojení s výjimečnými Markovými texty jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční. Koncertně hrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední

Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím aktuálnější.