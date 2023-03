Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou v Ústeckém kraji.

DĚČÍNSKO

Koncert Jakub Děkan + Láska

Kdy: pátek 17. března od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 270 korun

Proč přijít: Po úspěšném turné v minulém roce se Jakub Děkan a Láska rozhodli pokračovat ve společných koncertech i letos na jaře. Lidé se mohou těšit na večer plný humoru a dobré hudby. Známé písně obou zpěváků uslyší v neznámých úpravách a k tomu řadu veselých historek i mnohem víc.

Dětský zámecký karneval

Kdy: sobota 18. března od 14.00

Kde: Knihovní sál, Zámek Děčín

Za kolik: 90/60 korun

Proč přijít: Děčínský zámek zve na karneval v maskách všechny děti, které rády tančí, soutěží a baví se. Program zajišťuje Sváťovo dividlo, vstupenky je doporučeno zarezervovat.

Objevte tajemná zákoutí děčínského zámku. Chystají se prohlídky sklepení

ÚSTECKO

Ples sportovců s Veronou

Kdy: pátek 17. března od 20.00

Kde: Dům kultury, Ústí nad Labem

Za kolik: 500-650 korun

Proč přijít: Ples sportovců se vrací s pořadovým číslem 26. Těšte se na skupinu Verona, tombolu a půlnoční překvapení. Akce se uskuteční v pátek 17. března od 20.00 v ústeckém Domě kultury. Celým večerem provede oblíbený moderátor Aleš Lehký z kapely Lunetic. Nebudou chybět sportovní exhibice, k tanci a poslechu zahraje skupina Roxel Music a diskžokej Libor Zajíček. V restauraci se o hudební produkci postará skupina W-Music Band (dříve Vendys Band) a v K-Clubu zahraje DJ Petr PEETE Řízek. „Hlavním hostem večera bude skupina Verona. Pro návštěvníky je připravena bohatá tombola a půlnoční překvapení,“ řekl Luboš Machoň z agentury Dream PRO. Lístek stojí od 500 do 650 korun. Vstupenky lze koupit třeba v restauraci Replay Klíše či on-line na www.vstupenkyusti.cz.

Burza teraristiky

Kdy: neděle 19. března od 9 do 12.00

Kde: Hotel Clarion, Ústí nad Labem

Za kolik: 50-100 korun

Proč přijít: Blíží se březnová burza Teraristika Ústí. Na akci, která se uskuteční v neděli 19. března od 9 do 12.00 v ústeckém hotelu Clarion, najdete všechno, co potřebujete pro akvária či terária. K mání budou ryby, hadi, pavouci, rostliny a dekorace. „Užijte si den plný zábavy a nových poznatků o vašich oblíbených zvířatech,“ lákají organizátoři burzy. Vstupenka stojí od 50 do 100 korun, koupit ji lze na www.teraristikausti.cz. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Hudba Praha band v Ústí

Kdy: pátek 17. března od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Hudba Praha band je pokračováním legendární Hudby Praha. V roce 2015 se skupina Hudba Praha rozštěpila na dvě části. Kytarista Vladimír Zatloukal spolu s několika dalšími původními členy Hudby Praha včetně svého mladšího bratra Bohumila Zatloukala založil Hudba Praha Band. Hudba Praha band hraje největší hity Jasné páky a Hudby Praha jako Zákon o zachování energie, Špinavý záda, Pal vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma táta, Můry či Lunapark. V ústeckém Národním domě vystoupí tato formace v pátek 17. března od 20.00. Lístek přijde na 300 korun.

Lálová na plese Terasy

Kdy: pátek 17. března od 19.30

Kde: Kulturní sál Horizont, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Čtvrtý ročník Společenského plesu Severní Terasy bude plný tance. Těšte se na vystoupení taneční skupiny Feedom a vítězky StarDance Veroniky Lálové. Hrát bude kapela Fonotest. Lálová pochází z Hradce Králové a je to česká profesionální tanečnice a lektorka tance. Zúčastnila se tří ročníků televizní taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí. Při své první účasti v roce 2016 dokázala spolu se Zdeňkem Piškulou soutěž vyhrát. Kromě salsy se věnuje všem latino stylům a karnevalové sambě, kterou studovala na taneční stáži v Brazílii. Lístek na ples, který se uskuteční v pátek 17. března od 19.30 v kulturním sále Horizontu na Severní Terase, stojí 300 korun. Vstupenky můžete koupit v kavárně v hypermarketu Albert.

MOSTECKO

Nádraží Louka ožívá, přijďte pomoci s úklidem

Kdy: sobota 18. března od 14.00

Kde: Nádraží Louka u Litvínova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Máte rádi přírodu, historii a zábavu? Pak tyto tři věci můžete skloubit do jednoho na jedné víkendové akci. Přijďte v sobotu pomoci od bordelu historickému nádraží Louka u Litvínova. Jarní úklid prostoru nádraží i okolí nádraží bude spojený od 15 hodin se zábavou pro děti a večerním opékáním buřtů. Akci pořádají příznivci Moldavské dráhy. Účastníky nabádají, aby si vzali s sebou pracovní rukavice. Bližší informace lze získat prostřednictvím telefonu: 607 065 640; nebo e-mailu: moldavska-draha@krusnohori.cz.

Charitativní maraton pro Pepču

Kdy: sobota 18. března od 9.00

Kde: ZŠ RUSKÁ, Ruská 2059, Litvínov

Za kolik: 80 korun za hodinu, 720 korun za 10 hodin, 1200 korun za 20 hodin

Proč přijít: Pokud rádi skáčete a děláte různé cviky na trampolíně, pak je tato akce vhodná právě pro vás. Navíc svojí účastí pomůžete na dobrou věc. Celý výtěžek z trampolínového maratonu bude věnován na novou baterii do invalidního vozíku pro postiženého Pepču. Cena takové baterie se pohybuje kolem 20 tisíc. Akci pořádají Trampolínky Litvínov (Kangoo). Organizátor nabádá zájemce, aby se předem rezervovali.

TEPLICKO

Maškarní ples Krušnohorského divadla Teplice

Kdy: pátek 17. března od 20.00

Kde: Krušnohorské divadlo Teplice

Za kolik: od 130 do 270 korun

Proč přijít: Zatančíte si, pobavíte se a možná se bude divit, že vás v masce lidi nebudou poznávat. Sály Krušnohorského divadla v Teplicích budou právě pro vás k dispozici v rámci maškarního bálu. Z programu doporučujeme na malém sále Brass Bombers, v kavárně bude hrát Hadice cover band. Zábavu v baru povede DJ Milan. O předtančení se postará Duo Marlen, Saffron Tribe, New Marlens. Studio Marika připravuje na páteční večer módní přehlídku. Z programu lze upozornit ještě na fotokoutek, kde vám udělají společnou plesovou fotografii na památku. Bude také soutěž o nejlepší masku.

Výšlap na Doubravku zakončený zabijačkou

Kdy: sobota 18. března od 10.00

Kde: Hrad na vrcholu Doubravky v Teplicích

Za kolik: zdarma (na vrcholu ceny dle aktuální nabídky)

Proč přijít: Pokud máte rádi procházky přírodou, spojené s kocháním při výhledu na Teplice, máme pro vás jeden jarní tip spojený s něčím dobrým do bříška. V sobotu je možné spojit výšlap na vrchol Doubravky se zabijačkovými hody. Pořádá je tam řeznický mistr Málek. Prohlédnete si prostory hradu probouzejícího se do nové sezony, a při tom se navíc najíte. Slehne vám opět po cestě dolů, případně si dobroty odnesete v batohu k pozdější spotřebě.

LOUNSKO

Jarilo v Archeoskanzenu Březno

Kdy: sobota 18. března od 10.00

Kde: Archeoskanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Jaro je tu. Přijďte jej oslavit do Archeoskanzenu Březno, užít si jarní pohodu venku. Na návštěvníky čeká v 10 hodin komentovaná prohlídka, v 11 hodin archeologická přednáška o prvních Slovanech v Čechách a ve 14 hodin pravěký rituál jarní rovnodennosti. V areálu bude hořet oheň, zájemci si na něm budou moci opéct přinesené dobroty.Proběhne výsadba stromků, pečení placek a chleba, pletení košíků a pomlázek či tkaní pásků a záložek na hřebínkových stávcích. K vidění bude stříhání ovcí a stavba slovanské polozemnice. Chybět nebude ani program pro menší i větší děti. Na zajímavý program v centru experimentální archeologie zve Oblastní muzeum v Lounech.

Obecní ples v Nepomyšli

Kdy: pátek 17. března od 20.00

Kde: Kulturní dům Nepomyšl

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Městys Nepomyšl na Podbořansku připraví v pátek 17. března 2. Obecní ples. Uskuteční se v místním kulturním domě. O hudbu se postará zkušený taneční orchestr Klub 49. Číslo v názvu odkazuje na rok jeho vzniku, má už tedy za sebou nespočet společenských akcí. Kromě něj se mohou návštěvníci v Nepomyšli těšit na pestrý doprovodný program a bohatou tombolu.

CHOMUTOVSKO

Párty u bazénu

Kdy: sobota 18. března od 11.00

Kde: Skiareál Alšovka

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Skiareál Alšovka u Měděnce zve v sobotu 18. března na Párty u bazénu. Na vyhřívanou koupel však zapomeňte, půjde o oblíbený přejezd ledového bazénu na lyžích či snowboardu. Soutěžící se sejdou k registraci na pokladně areálu v 11 hodin, samotné jízdy začnou o hodinu později. Hodnotit se budou "nejhustější trik", "nejlepší vohoz" a "nejkrutější pád". Pro soutěžící bude k dispozici ledový bar s grilem.

Retro párty ve Spořicích

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: restaurace U Žida, Spořice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Sobota 18. března bude ve Spořicích ve znamení tradiční "sokolské" zábavy. Letos ji pořadatelé pojali trochu netradičně, a to formou retro diskotéky s DJ Dave.K. Potěší písně z 80. a 90. let minulého století, návštěvníci si zasoutěží o věcné ceny a čeká na ně bohatá tombola i občerstvení na každém stole. Retro kostýmy jsou v sále restaurace U Žida vítány. Akci pořádá Obec Spořice ve spolupráci s TJ Sokol Spořice.

LITOMĚŘICKO

Společenský večer v Budyni

Kdy: sobota 18. března od 17.00

Kde: Vodní hrad, Budyně nad Ohří

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Zlatý sál na Vodním hradě v Budyni nad Ohří bude v sobotu 18. března dějištěm Společenského večera. Program zahájí Magic Soukup se svou Illusionist show. Magic Soukup vystupuje od roku 2003, absolvoval stovky živých show po celém Česku. Hosté se mohou těšit na přehlídku společenských šatů Svatebního salonu Sissi Petry Hubáčkové a v druhé části večera na vystoupení oblíbené herečky a zpěvačky Yvetty Blanarovičové. Ta přiveze svou talkshow Slzy smíchu. Pořadatelé pro dámy a pány připraví uvítací drink a o přestávce možnost zakoupit si drobné občerstvení.

Vítání jara v Libochovanech

Kdy: sobota 18. března od 14.00

Kde: Obecní úřad Libochovany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obce Libochovany a Řepnice zvou na Vítání jara. Sousedské setkání se uskuteční v sobotu 18. března odpoledne ve dvoře obecního úřadu. Program nabídne vystoupení dětí z místní mateřské školy, opékání buřtů, vynášení Morany a také malý jarmark výrobků. Zájemci se budou moci zabavit při zdobení jarního proutí nebo v tvořivé dílně. Do té je potřeba si přinést dvě vyfouknutá vejce.