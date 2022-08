Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 19 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 120 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 19 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 120 korun, děti platí 70 korun.

Děčínský zámek hostí hru Radúz a Muhulena

KDY: Pátek 19. srpna od 20:30

KDE: Jižní zahrady, děčínský zámek

ZA KOLIK: 300 korun



Poetické drama Julia Zeyera přináší příběh velké lásky příslušníků dvou znepřátelených rodů. Příběh o tom, že i přes všechna protivenství je naděje na štěstí, spravedlnost a lásku především v našich rukou a srdcích. V roli královny Runy se představí Valérie Zawadská. Uvádí Divadelní spolek Jiří Poděbrady. Vstupenky zle koupit přes internetové stránky Zámku Děčín.

Slavnosti města Rumburk

KDY: Sobota 20. srpna od 10 hodin

KDE: Rumburk

ZA KOLIK: 100 korun, senioři a děti 50 korun, děti do 120 centimetrů zdarma

Tentokrát to už vyjde a Slavnosti města Rumburk se uskuteční. Hlavní program bude doprovázet také bohatý doprovodný program. V 10 hodin začíná průvod městem s bubeníky Groove Army. Mezi nejhlavnější body programu patří koncert Václava Noida Bárty a BekBek Clanu. Ten začíná od 15 hodin. Od 18:30 vystoupí skupina Jelen. Program ve 21:30 přebere Paulie Garand se svými hity. Městská knihovna pořádá také akci s názvem Remember Karel Kryl, jde o vystoupení Pavla Foltána, Petra Bubláka a Standy Berkovice. Budou zpívat písně Karla Kryla.

Rogalo DC pokračuje i tuto neděli

KDY: Neděle 21. srpna od 15 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín



Tuto neděli můžete v centru Děčína zajít na už 13. Pokračování Rogala DC. Na Smetanově nábřeží vás tentokrát pobaví od 15 hodin duo 20 minuts, tedy dvojvaječná dvojčata Simona a Denisa Katzerovy. Od 16 hodin vystoupí Holborn Stereo, česká tříčlenná kapela, která je ovlivněna britskou hudbou. Od 17 hodin zaujme ruský akordeonista Igor Barboi se svým kolegou Petrem Zelenkou.

Kyjovský festival vás pobaví

KDY: Pátek 19. a sobota 20. srpna

KDE: Kyjov u Krásné Lípy

Páteční program začíná ve 20 hodin a o zábavu se postará DJ Standa. V sobotu pak program startuje od 14 hodin. Těšit se můžete na China SHop Bull, Basement Jazz Crew, Whowhooz, Fly.., Shoe Cut, La Banda de Contenedor, The Cubas nebo Fluggegcheimen.