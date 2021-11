To není hračka

KDY: Pátek 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Varnsdorf

ZA KOLIK: 100 korun, děti a studenti 50 korun

Ve varnsdorfském divadle chystají představení To není hračka. Představení vzniklo na základě vlastních prožívaných emocí a kladení si existencionálních otázek. V dětství je pro nás každý den novým dobrodružstvím, nebojíme se objevovat nepoznané, vrháme se po hlavě do situací, nad kterými bychom v dospělosti příliš uvažovali, až bychom si to rozmysleli a raději se vrátili zpět do naší komfortní zóny. Jako děti si vytváříme imaginární svět, který je pro nás druhou realitou, která se však v průběhu našeho dospívání vytrácí a společnost nás nevědomě formuje ke svému vlastnímu obrazu. Stává se z nás produkt uzavřený do každodenně opakované rutiny.

Muzeum láká na workshop

KDY: Sobota 20. listopadu od 9 hodin

KDE: Muzeum, Děčín

ZA KOLIK: 250 korun



Oblastní muzeum v Děčíně pořádá v sobotu 20. listopadu od 9 hodin vánoční workshop. „Buďte připraveni na první adventní víkend a vyrobte si u nás svůj adventní věnec,“ zvou na akci organizátoři. Workshop v muzeu probíhá až do 16 hodin. Poplatek za výrobu vánočního věnce je 250 korun. Děti si mohou přijít zdobit perníčky.

Rockový večírek v Pivovaru

KDY: Sobota 20. listopadu od 17 hodin

KDE: sklepení Pivovarské restaurace Kapitán

Ve sklepení Pivovarské restaurace Kapitán vystoupí v sobotu 20. listopadu od 17 hodin několik kapel. Těšit se můžete v rámci rockového večírku na Kronwell, Kabát revival Varnsdorf J.B. a Wanastowi Vjecy Revival.

Rumburk zde na Táboranku

KDY: Neděle 21. listopadu od 14 hodin

KDE: Velký sál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 100 korun



V Rumburku chystají další taneční odpoledne z cyklu DK Střelnice „Kavárna pohoda“. Akce probíhá za každého počasí od 14 do 18 hodin.

Myši patří do nebe

KDY: Neděle 21. listopadu od 15 hodin

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 130 korun, děti 110 korun

Děčínské kino Sněžník promítá v neděli animovaný film Myši patří do nebe. Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši patří do nebe.