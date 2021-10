Zajděte do kina na nového Bonda KDY: Neděle 3. Října od 19 hodin KDE: Kinosál Domu Kultury Střelnice, Rumburk ZA KOLIK: 140 korun

Ferda mravenec v divadle KDY: Neděle 3. října od 15 do 16:30 hodin KDE: Městské divadlo Varnsdorf ZA KOLIK: 80 korun, skupina B i volně Docela velké divadlo Litvínov uspořádá ve Varnsdorfu představení Ferda mravenec. Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory. Kamarádství s Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pytlíkem, spory s panem Hlemýžděm a Škvory policajty, stavba vozíku a hon na Koníka, tanec s Housenkou a boj s Mravkolvem a jeho synem Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých ani velkých diváků.

Navštivte děčínský Októbrfest KDY: pátek 1. října – sobota 2. října KDE: Husovo náměstí, Děčín ZA KOLIK: Přijďte si do Děčína užít letošní Októbrfest. Co na návštěvníky čeká? Spousta skvělého piva, jídla a hudby v prostorách Husova náměstí a staré tržnice. Program je následující: Pátek: 16.00 – Hanny band – děčínská zpěvačka, skladatelka a kytaristka Hana Řánková se svými spoluhráči hraje převážně autorskou tvorbu. 17.30 – 18.30 – představení jednotlivých pivovarů (mše v kostele), 18.30 –Na3si – děčínsko-ústecká pop-rocková skupina je vtipná, hudebně i textařsky zdatná a její vystoupení mají „šmrnc“. 20.00 – Recovery – teplická parta mladých kluků hraje, jak již název napovídá, covery svých slavných kolegů. Sobota: 17.30 – Žyhadloo – děčínská punková kapela si přes svou poměrně krátkou dobu působení získala srdce mnoha fanoušků a jejich Bzukot i bzukot si získává stále větší respekt, 19.00 – Kronwell – děčínská rocková kapela, která si na nic nehraje a když nehraje, tak pije. A kdo se tedy víc hodí na Októbrfest? 20.30 – U-style – děčínská koncertní klasika. Výborní muzikanti, zpěváci i repertoár. Country-rock.

Ondřej Kabrna sestavil svou formaci Flying Power, aby měl možnost co nejvíce hrát na hammondy a zároveň využívat syntezátor, který sám postavil. Jak o sobě sám tvrdí, má rád barvy, velké dynamické zvraty, čemuž také nejlépe vyhovují jeho současní spoluhráči: na bicí Lukáš Pavlík či Jakub Nývlt, a Kryštof Tomeček, který střídá kytaru a baskytaru. Repertoár tvoří převážně vlastní skladby, ze kterých je cítit radost ze hry bez jakýchkoliv žánrových omezení. Vstupné je 200 korun.

Ve Varnsdorfu vystoupí Ondřej Kabrna a Flying Power KDY: Pátek 1. října od 19:30 do 21:30 KDE: Pivovar Kocour, Varnsdorf ZA KOLIK: 200 korun

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.