V pátek se v Rumburku koná už třináctý ročník sportovního plesu. Můžete se těšit na zajímavý program, bohatou tombolu, bude probíhat slosování vstupenek do soutěže. Prodej vstupenek probíhá přes telefonní číslo 603 499 833, pan Milan Jirout.

Úklidovka pod Dymníkem

KDY: Sobota 2. dubna od 14 hodin

KDE: Rumburk

ZA KOLIK: zdarma



Spolek přátel Rumburku pořádá 8. ročník dobrovolnické úklidové akce "Úklidovka pod Dymníkem", která proběhne 2. dubna 2022 proběhne v rámci celorepublikové kampaně "Ukliďme Česko" úklid rumburského lesa pod Dymníkem. Sraz je na parkovišti u rumburského koupaliště (Sportlife Rumburk) ve 14:00 hodin. S sebou pracovní rukavice a pevnou obuv. Úklid proběhne v lese za rumburskou nemocnicí na trase podél Pstružného potoka po naučné stezce směrem na Dymník a zpět po modré turistické značce. Po skončení úklidu je připraveno opékání špekáčků od Řeznictví Dolní Poustevna. Odvoz sesbíraného odpadu zajišťuje Lesní správa Rumburk, Lesy České republiky.

Akce Ukliďme Česko proběhne také v Děčíně

KDY: Sobota 2. dubna

KDE: Děčín

ZA KOLIK: zdarma

K celostátní akci Ukliďme Česko se město Děčín připojí i letos. V sobotu 2. dubna 2022 se může každý zapojit do jarní úklidové akce, jejíž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Do akce se letos kromě Střediska městských služeb zapojí i Technické služby Děčín, a.s. Mimořádně, nad rámec této akce, bude při této příležitosti v Děčíně umožněno občanům zlikvidovat i objemnější směsný komunální odpad (SKO) z domácností. Město vybralo 12 stanovišť, na kterých bude stát po celou sobotu 2. 4. kontejner. Nebude zde možné odložit tyto odpady: pneumatiky, elektrozařízení a běžný separovaný odpad. Dohled u kontejnerů budou provádět pracovníci Střediska městských služeb. U nich si také budete moct vyzvednout pytle pro sběr odpadu v rámci akce. Stanoviště kontejnerů: Děčín I: 28. října u parku, Děčín II: Dvořákova – výtopna, Děčín III: Žerotínova x Jezdecká – parkoviště, Děčín XXVII: Březiny – Kosmonautů (u ZŠ, parkoviště): Děčín XXXI: Křešice – Zemědělská x Havlíčkova u č. 122, Děčín IV: Husovo náměstí x Tržní u podzemních kontejnerů: Děčín VI: Krásnostudenecká u Rychty, Děčín IX: Bynov – Na Pěšině u kostela, Děčín X: Bělá – křižovatka Jasná x Saská, Děčín XVII: Jalůvčí – konečná MHD, Děčín XIX: Čechy – točna MHD, Děčín XXI: Horní Oldřichov – konečná MHD.

Děčínská knihovna zve na divadelní představení pro děti

KDY: Neděle 3. dubna od 15 hodin

KDE: Městská knihovna Děčín

ZA KOLIK: 50 korun dítě, doprovod zdarma



Nedělní loutková pohádka pro celou rodinu. Kluk Albert chce psa. Pokud mu ho maminka nedá, obstará si ho sám. Divadelní hru odehraje divadlo Toy Machine Praha. Jedná se o poslední nedělní pohádka v tomto školním roce, dále připravujeme překvapení pod knihovnou k uvítání prázdnin.

Štefan Margita míří do Varnsdorfu

KDY: Pondělí 4. dubna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Varnsdorf

ZA KOLIK: 450-490 korun

Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé vydá do světa šansonu! Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl.