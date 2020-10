Autostopem za severní polární kruh

KDY: Čtvrtek 1. října od 17 hodin

KDE: Městská knihovna Děčín

Povídání o dobrodružném stopařském závodě na trase dlouhé 5000 km za severní polární kruh a zpět si mohou poslechnout ve čtvrtek zájemci v Městské knihovně Děčín. Svou cestu tu přiblíží Eliška a Zdenda.

Den zvířat

KDY: Sobota 3. října od 14 do 16.30 hodin

KDE: Zoo Děčín



Oslava Mezinárodního dne zvířat a Mezinárodního dne ošetřovatelů v děčínské zoo. Program:14.00 - pohádka Zvířátka a loupežníci (Sváťovo dividlo), 14.45: prohlídka zoo s ukázkami enrichmentu, 16.00: pohádka Kašpárek a hodná víla Jarmilka (Sváťovo dividlo). Zahraje kapela U-Style.

Den architektury

KDY: Sobota 3. října od 9.30 do 17 hodin

KDE: Česká Kamenice



Město Česká Kamenice ve spolupráci se spolkem KRUH pořádá Den architektury. Zajímavé stavby malého města objevíte společně s architektem Janem Machem na dvou komentovaných procházkách. Na programu je prohlídka Komunitního centra, vil v Máchově ulici, vily F. Nožičky v ul. Na Vyhlídce a také areál Benaru. Připravený je také workshop pro děti ke knize D.O.M.E.K., proběhne promítání dvou filmů.

Runštejn 2020

KDY: Neděle 4. října od 9 do 16 hodin

KDE: Rabštejn u České Kamenice



Další nadační běh Runštejn se uskuteční v neděli v Rabštejně u České Kamenice. Závodu se mohou zúčastnit různé věkové kategorie. Drobotina do 5 let startovné neplatí, děti 6-18 let zaplatí 50 korun, dospělí 150 korun.

Jedlová 24HRS

KDY: Od 3. října, 6.00 do 4. října, 6.00

KDE: Jedlová



Běhání pro hendikepované děti. Za každý potvrzený vystoupaný vrcholek přispěje pořadatel 5 Kč na aktivní život hendikepovaných dětí. Akce je otevřena i pro příchozí během dne. Stačí se zaregistrovat na vrcholu Jedlové. Dostanete své startovní číslo i za jeden výstup.

Koncert citeristy Michala Müllera

KDY: Pátek 2. října od 18 hodin

KDE: Kostel sv. Františka Xaverského, Děčín-Bělá



Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost zve do kostela sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína na koncert varnsdorfského citeristy Michala Müllera. Ten slibuje nevšední hudební zážitek v krásném prostoru. Výtěžek z dobrovolných příspěvků návštěvníků poputuje na obnovu fasády kostela, která se chystá v příštím roce.

Upozornění: S ohledem na aktuální situaci některé akce mohou být přesunuty nebo zrušeny.