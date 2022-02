Zájmový spolek Rákosníček Děčín pořádá Únorové bazárkování. Prodávat a nakupovat můžete například oblečení, obuv nebo doplňky pro dospělé i děti. Pokud chcete něco prodávat, musíte se registrovat prostřednictvím e-mailu kackabazarek@email.cz, následně dostanete další informace.

Představení Leontýnka letí do vesmíru

KDY: Neděle 20. února od 15 hodin

KDE: Městská knihovna Děčín

ZA KOLIK: 50 korun děti, doprovod zdarma



Dobrodružná nedělní pohádka pro celou rodinu - Leontýnku čeká cesta do vesmíru plná kouzel a fantazie. Podaří se jí najít klíč k velkému tajemství? Pohádku nám v dětském oddělení zahraje divadlo Kaká.

Zajděte na film Tajemství staré bambitky 2

KDY: Neděle 20. Února od 17 hodin

KDE: DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 140 korun

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je konec? A není to jenom pohádka pro malou princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily.

Udělejte si výlet na vyhlídku Belvedér

KDY: Kdykoliv

KDE: Belvedér, Děčínsko

ZA KOLIK: zdarma



Severně od města Děčín se nachází vyhlídka Belvedér. Řadí se mezi nejstarší a nejhezčí vyhlídky v Českém Švýcarsku. Vyhlídka je vysoká zhruba 160 metrů nad hladinou řeky Labe a na pískovcové skále vznikla už na začátku 18. století. Nejprve byla určená pro koncerty šlechty, později v těsné její blízkosti byla postavena výletní hospoda. Z vyhlídky uvidíte Labský kaňon, Dolní Žleb, severní Německo, stolové hory Zirkelstein a Kaiserkrone nebo skalní hřbety Schrammsteine a Grosse Winterberg. Od konce 19. století u vyhlídky stojí Hotel Belvedér, ke kterému se dá dojet autem, a pak se můžete projít až přímo na výhlídku.

KDY: Sobota 19. února od 13 hodin

KDE: Pivovar Kocour, Varnsdorf

ZA KOLIK: zdarma

Masopust je doba veselí, legrace, hojnosti a hostin. Kromě masa, mezi nimiž dominují jitrnice a klobásy, jsou to ale i sladké pokrmy – masopustní koblížky či koláčky nebo šišky. Symbolem masopustu jsou masky a maškary, které tancují, zpívají a všelijak se veselí.“Přijďte do Pivovaru Kocour Podpořit tuto tradici a zasoutěžte si o nejkreativnější masku či kostým. Účast přislíbila Skupina Malvas, která se postará o hudební doprovod od 13 hodin do 18 hodin. Zajímavá bude také mezinárodní řeznická účast s prodejem zabijačkových specialit, přehlídka silných piv a ochucených speciálů. Ve venkovním prostoru bude otevřený oheň pro zahřátí či opékání buřtů. Doplňkový program pro děti.