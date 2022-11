Vánoční workshop v muzeu KDY: Sobota 19. listopadu od 9 do 16 hodin KDE: Muzeum Děčín ZA KOLIK: 250 korun

Tradiční vázání adventních věnců. Vaše děti se zabaví zdobením perníčků nebo komentovanými prohlídkami výstavy Harry Potter aneb Mudlové, přijeďte express. Vstupné je 250 korun a v ceně je zahrnutý materiál.

Zámek jako kasárna

KDY: Sobota 19. listopadu od 14 do 18 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 160 korun



Speciální prohlídky mapující období pobytu armád na děčínském zámku. Vstupenky doporučujeme rezervovat. Kapacita je omezená, a proto je doporučená rezervace přes internetové stránky děčínského zámku.

Běh na Chlum

KDY: Neděle 20. listopadu od 9:30

KDE: prezentace od 08.30 v hasičské zbrojnici v Děčíně - Křešicích, poslední prezentace 30 minut před startem kategorie.

ZA KOLIK: na místě dospělí 100 korun, mládež 70 korun a děti zdarma

Hlavní závod je zhruba osm kilometrů nahoru k rozhledně na Chlumu a zpět, převýšení 370m, povrch střídavě lesní cesty a asfalt, dětské tratě od 100 metrů po asfaltových cestách.

Zajděte do divadla na pohádku

KDY: Neděle 20. listopadu od 15 hodin

KDE: Divadlo Děčín

ZA KOLIK: 50, 60 a 70 korun



Divadlo M přiváží do Děčína pohádku O Aničce ze mlejna. Hudební pohádka o hamižné mlynářce, která chce s pomocí pekla získat, co jí nepatří.

Táboranka pobaví Rumburk

KDY: Neděle 20. listopadu od 14 hodin

KDE: Velký sál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 100 korun

Taneční odpoledne z cyklu Domu kultury Střelnice Kavárna pohoda tentokrát bude ve znamení Táboranky. Akce probíhá od 14 do 18 hodin. Vstupné je 100 korun.