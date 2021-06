Slavnosti města Varnsdorf

KDY: pátek 18.-sobota 19. června

KDE: Varnsdorf

ZA KOLIK: zdarma

Ve Varnsdorfu probíhají městské slavnosti. Na návštěvníky čeká bohatý program a celá řada hudebních vystoupení. Detailní program najdete na internetových stránkách města.

Jděte do kina na Godzillu vs Kong

KDY: sobota 19. června od 17:30 hodin

KDE: kino Sněžník

ZA KOLIK: 130 Kč



Legendy se střetnou ve filmu Godzilla vs. Kong, kde se tito mýtičtí protivníci setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku. Kong a jeho ochránci podniknou nebezpečnou cestu, aby našli svůj skutečný domov, a spolu s nimi je Jia, mladá osiřelá dívka, s níž si Kong vytvořil jedinečné a silné pouto. Neočekávaně se ocitli na cestě rozzuřené Godzilly, která postupně ničí celou planetu. Epický střet mezi dvěma titány - vyvolaný neviditelnými silami - je pouze začátkem tajemství, které leží hluboko v jádru Země.

Sobotní farmářské trhy v Děčíně

KDY: sobota 19. června od 8 do 13 hodin

KDE: Masarykovo Náměstí, Děčín

ZA KOLIK: zdarma

První letošní sobotní trh v Děčíně s bohatou nabídkou českých jahod. V nabídce toho ale bude mnohem víc - sadba, jarní zelenina, pečivo, uzeniny, koření, knedlíky, bylinky a spousta dalšího. Prodej jahod bude v červnu probíhat i na středečních farmářských trzích. Pokud se na trhy nedostanete, máte možnost si kdykoliv objednat farmářské potraviny, ovoce či zeleninu na www.nakupztrhu.cz a každou středu vám nákup přivezeme až domů

Tátafest na zámku

KDY: neděle 20. června

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: zdarma



Zámek Děčín Vás v neděli 20. června zve na zahradní slavnost, chceme tímto podpořit tatínky a jejich důležitou roli v životě rodiny. Těšit se můžete na děčínskou kapelu, občerstvení v čajovém pavilonu s výbornou zmrzlinou a kávou, Prosecco bar a míchané nápoje či domácí limonády. Vstup na TátaFest je zdarma, pro pány jsme na odpoledne připravili soutěž v pétanque a pro vítěze je připravena odměna v podobě certifikátu pro adopci vinné révy ze zámeckého vinohradu.

Pohádková procházka Rumburkem

KDY: neděle 20. června od 9 do 17 hodin

KDE: Rumburk

ZA KOLIK: zdarma

Po cestě vás čeká 15 soutěžních úkolů ve formě tištěného textu nebo QR kódu a spousta pohádkových postaviček. Správné odpovědi zapíšete do tabulky a výslednou tajenku nám sdělíte během následujícího týdne před předáním ceny v DDM. Pro získání sladké odměny a stažení soutěžní tabulky je nutné navštívit internetové stránky www.ddmrumburk.cz a zaregistrovat se. Naleznete zde také podrobnější informace a mapu.