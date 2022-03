Pokud chcete s dětmi vyrazit do bazénu, můžete se vypravit do aquaparku v Děčíně. Kromě vnitřního areálu s tobogány nebo vířivnou, můžete navšítivit i venkovní část aquaparku.

O jarních prázdninách na šipkovanou do zoo

KDY: denně od 8 do 18 hodin

KDE: Zoo, Děčín

ZA KOLIK: Dospělí 100 korun, děti 70 korun



Jarní prázdniny zpestří v děčínské zoologické zahradě oblíbená dětská hra šipkovaná. Zoo si pro děti připravila celkem 17 stanovišť s podtitulem „Hledání medvědího pokladu“, na kterých budou plnit nejrůznější úkoly a luštit písmenka do tajenky. Tajenkou je místo, kde mají po projití stezky hledat medvědí poklad. Šipkovaná bude k dispozici od soboty 12. do neděle 20. března.

Vydejte se do muzea

KDY: od středy do neděle 10-17 hodin

KDE: Muzeum, Děčín

ZA KOLIK: Dospělí 40 korun, děti 20 korun

Pokud máte rádi historii a umění, můžete se vypravit do oblastního muzea v Děčíně. Prohlédnout si tam můžete aktuální výstavy, například Verifikace poníkova prizmatu, Gotické umění na Děčínsku, Procházka starým Děčínem nebo Vývoj lodní dopravy na řece Labe.

Vivi tady nebydlí

KDY: neděle 20. března od 15 hodin

KDE: Městská knihovna Děčín

ZA KOLIK: 50 korun dítě, doprovod zdarma



Víly mají zvláštní moc. Vivi jí má taky, ale rozhodne se nikoho ve svém životě nepotřebovat. Být prostě pank. Pohádka pro děti od 6 let a jejich rodiče. V děčínské knihovně představení odehraje divadlo Anička a letadýlko.

V Děčíně je lunapark

KDY: až do neděle 3. dubna

KDE: u Staroměstského mostu, Děčín

Pokud mají vaše děti nebo i vy rádi kolotoče a lunapark, můžete se vypravit do Děčína. U Staroměstského mostu je až do 3. Dubna lunapark Novotný. Užijte si příjemné chvilky zábavy. Otevírací doba je o víkendu od 11 do 19 hodin, ve všední dny od 14 do 19 hodin.

Podívejte se na Varnsdorf z Hrádku

KDY: Kdykoliv

KDE: Varnsdorf

ZA KOLIK: zdarma



LKulturní památkou a jednou z dominant Varnsdorfu je Hrádek. Jedná se o objekt na pomezí měst Varnsdorf a Seifhennersdorf. Tento objekt si nechali v roce 1904 vybudovat členové místního spolku pro nejsevernější Čechy. Kromě společných prostor tato stavba zahrnovala restauraci, ubytovací prostory nebo 29 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Za dobré viditelnosti lze z věže vidět hory Luž a Jedlová, Šluknovskou pahorkatinu nebo část Krkonoš a Jizerských hor.

Udělejte si výlet na vyhlídku Belvedér

KDY: Kdykoliv

KDE: Belvedér, Děčínsko

ZA KOLIK: Zdarma

Severně od města Děčín se nachází vyhlídka Belvedér. Řadí se mezi nejstarší a nejhezčí vyhlídky v Českém Švýcarsku. Vyhlídka je vysoká zhruba 160 metrů nad hladinou řeky Labe a na pískovcové skále vznikla už na začátku 18. století. Nejprve byla určená pro koncerty šlechty, později v těsné její blízkosti byla postavena výletní hospoda. Z vyhlídky uvidíte Labský kaňon, Dolní Žleb, severní Německo, stolové hory Zirkelstein a Kaiserkrone nebo skalní hřbety Schrammsteine a Grosse Winterberg. Od konce 19. století u vyhlídky stojí Hotel Belvedér, ke kterému se dá dojet autem, a pak se můžete projít až přímo na výhlídku. Pokud si chcete udělat delší pěší výlet, může se vypravit po červené turistické trase z Děčína nebo Hřenska.