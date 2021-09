Energie pro kulturu míří do Děčína

KDY: čtvrtek 16. až pátek 17. září

KDE: Zámek Děčín, jižní zahrady

ZA KOLIK: zdarma

Druhý ročník dvoudenního putovního festivalu Energie pro kulturu, skupiny ČEZ, se vydává do šesti českých regionálních měst a opět představuje známé umělce ve spojení s lokálními divadly, kapelami, občanskými sdruženími či jinými kulturními institucemi. Čtvrteční program: 16:00-17:30 workshop, malování s dětmi, 18:30-19:30 divadelní klub Jirásek, 20:30-21:45 Jaroslav Dušek – Čtyři dohody. Páteční program: 14:15-14:45 pěvecký sbor Pomněnky, 15:00-15:30 Hudební kurzy knihovny Děčín, 16:30-17:30 Jaroslav Uhlíř, 18:30-19:30 Hot Pants, 20:30-21:30 David Koller.

Tři sestry míří do Letního kina Bažantice

KDY: Pátek 17. září od 17 hodin

KDE: Letní kino Bažantice, Děčín

ZA KOLIK: 490 korun



Co by to bylo za léto bez tradičního TŘI SESTRY TOUR? Jedna z mála radostí v dnešní neklidné době! Od června do září letošního roku skupina Tři sestry navštíví v rámci svého letního turné dvacet měst v Čechách i na Moravě. Těšit se můžete na velkolepou pódiovou show a zcela nový playlist. Během dvouhodinové produkce zazní jak léty prověřené hity, tak i nápadité písně z nedávno vydaného alba SEX DRÓGY ROKENRÓL! Vstupenky se dají koupit na ticketstreamu.

Zajděte do pohádkového lesa

KDY: Sobota 18. září, 10:00-11:30

KDE: Pastýřská stěna, Děčín

ZA KOLIK: Děti 90 korun, dospělí 20 korun.

Mateřské centrum Bělásek společně se střediskem Sojčáci pořádá Pohádkový les na Pastýřské stěně.

Rogalo DC pokračuje

KDY: Neděle 19. září, 15:00-18:00

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční hudební akce znovu pokračuje v neděli. Na Smetanově nábřeží v Děčíně se od 15 hodin představí kapela U-style. Pěvecké duo Stáňa a Frank mají kolem sebe šikovné muzikanty a šestičlenná skupina má plný a profesionální zvuk. Jejich vystoupení nikdy nezklame a vždy přitáhne do hlediště velkou řádku příznivců. Od 16 hodin příchozí pobaví kapela Šoulet a od 17 hodin rocková legenda Gaia Mesiah.

Myslivecká kapela Atlas vás pobaví

KDY: neděle 19. září od 14 hodin

KDE: Dům kultury Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 100 korun

Taneční odpoledne z cyklu DK Střelnice „Kavárna pohoda“, v době od 14.00 do 18.00 hodin. bezbariérový přístup, za každého počasí. Přijďte si užít příjemné hudební odpoledne s mysliveckou kapelou Atlas.