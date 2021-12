Letos po čtyřiadvacáté se Janek Ledecký s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit o Vánocích i své největší hity. K sváteční atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil.

Janek Ledecký je český zpěvák, kytarista a skladatel. Od roku 1982 hrál ve skupině Žentour. Od roku 1992 působí sólově. Hrál v řadě muzikálů, muzikál Hamlet sám složil.

Vánoční koncert Josefa Vágnera a dětského pěveckého sboru

KDY: Sobota 18. prosince

KDE: Velký dál, divadlo Varnsdorf

ZA KOLIK: 200 korun



Vánoční koncert zpěváka Josefa Vágnera a dětského pěveckého sboru ZUŠ Varnsdorf. Staňte se součástí tohoto unikátního projektu, který tvoří skvělé dětské výkony ve spojení s profesionální show.

Jak zachránit zimu

KDY: Neděle 19. prosince od 15 hodin

KDE: Kinosál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 30 korun dospělí, 15 korun děti

Dětský divadelní soubor Světlušky na dlani uvádí pohádku Jak zachránit zimu. Vločky, andělé, čerti a Ježibaba, ti všichni chtějí zachránit Sněhovou královnu a tím i zimu, nebo snad ne? Že by čerti s Ježibabou chtěli všechno překazit? Přijďte se na to podívat do naší veselé pohádky, plné písniček, tancování a legrace, v podání dětí a dospělých ze souboru Světlušky na dlani.

Zámecké pohádkové odpoledne

KDY: Neděle 19. prosince od 15 hodin

KDE: Barokní sál, zámek Děčín

ZA KOLIK: Děti 60 korun, dospělí 80 korun



V neděli 19. prosince proběhne na zámku v Děčíně pohádkové odpoledne. Paní kněžna čte další snůšku pohádek. O přestávce budeme zdobit lucerničky pro Betlémské světlo. Přijďte se svými dětmi si užít příjemné odpoledne, akce začíná v 15 hodin.

Vánoce v rytmu jazzu

KDY: Neděle 19. prosince od 18 hodin

KDE: Knihovní dál, zámek Děčín

ZA KOLIK: 120/100 korun

Vánoce jsou dnes svátky nejen duchovní, ale i dny plné zábavy a veselí. Přijďte si užít poslední adventní podvečer v rytmu známých jazzových a swingových melodií. Těšit se můžete na děčínskou dixielandovou formaci Old boys.