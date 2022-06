V sobotu bude žít Varnsdorf slavnostmi města. Nebude chybět občerstvení, skákací hrady, soutěže a hry pro děti nebo například metrická čtyřkolka.

Program je následující:

14:30 - Zahájení, hry pro děti

15:00 - Mažoretky ze ZŠ Edisonova Stars Varnsdorf, Divadlo kejklíře Slávka

16:00 - Pískomil se vrací (koncert pro malé i velké)

17:00 - Divadlo kejklíře Slávka, Taneční skupina Butterfly (DDM Varnsdorf) Anička a les, Ukázka dovednosti mladých hasičů z Varnsdorfu

19:00 – Lipo

20:00 Divadlo kejklíře Slávka, Kačenkyáda (závod gumových kačenek dravým proudem Mandavy)

21:00 - David Koller, Fire show

23:00 – Skyline

Koncert mezinárodní skupiny v Děčíně

KDY: Sobota 18. června od 15 hodin

KDE: Úzká 238/10, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Sbor Církve adventistů sedmého dne pořádá v Děčíně koncert mezinárodní acepella skupiny v Děčíně. Těšit se můžete na American Spirituals – Lets Go. Akce začíná na adrese Úzká 238/10 v Děčíně v sobotu 18. Června v 15 hodin.

Zajděte na food festival do Děčína

KDY: Neděle 19. června od 19 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

První Děčínský food festival. Jeho hlavní myšlenkou je představit tradiční i netradiční gastronomii a zanechat v návštěvnících unikátní kulturní zážitek. Festival nabídne špičkové pokrmy a zábavný doprovodný program pro celou rodinu. Těšit se můžete například na rolovanou zmrzlinu, burgery, belgické hranolky, kvalitní kávu, drinky a koktejly, churros a další jídla.

Rogalo DC pokračuje

KDY: Neděle 19. června od 15 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční nedělní hudební akce na nábřeží proběhne i tento týden. V 15 hodin vystoupí kapela Old Boys Dixie, v 16 hodin se představí žáci ZUŠ Děčín, v 17 hodin mladá rakouská multiinstrumentalistka Marley Wildthing.

Království: květinový muzikál (nejen) pro děti

KDY: Neděle 19. června od 15 do 17 hodin

KDE: Městská knihovna, Děčín

ZA KOLIK: zdarma

Těšíme se na léto a pomalu se loučíme se školním rokem poetickým kabaretem s písněmi, v prostoru venku pod knihovnou. Divadlo Anička a letadýlko už z knihovny známe, tak víme, že to bude zase krásné! Hraje Anička Duchaňová a Michal Němec (kapela Jablkoň). O čem tedy že se bude hrát a zpívat? Kapka rosy podávaná s kostkou léta a půlnoční vytí vlčích máků. Ema na stopě největšího tajemství přírody. První jarní pryskyřník hlídá Severní bránu. Pohádkový kabaret s autorskými písněmi a bleskovými převleky.

Oslava 100 let od založení československé plavby

KDY: Sobota 18. a neděle 19. června

KDE: Děčín



Letos si připomínáme 100 let od založení československé plavby. Připravili jsme pro vás proto tři dny oslav se zajímavým programem. Budete moci například navštívit remorkér Beskydy, loděnice v Křešicích, seznámit se s rekonstrukcí železničního mostu a tunelu v Prostředním Žlebu. Chybět nebude hudba v rámci 21. Mezinárodního hudebního festivalu, Rogalo DC v námořnickém stylu, Food Festival. V neděli si od 10 hodin můžete užít zinscenování přepadení remorkéru Beskydy Rakouskou námořní historickou vojenskou jednotkou. V sobotu 18. 6. je připravena prohlídka loděnice v Křešicích, na místo vás dopraví autobus v 15 hodin. Nástupní zastávka bude na parkovišti u městské knihovny. Prohlídka je odhadována na 1,5 hodiny, následně je zajištěna doprava zpět do centra města.Sobotní oslavy zakončí od 21:30 hodin promítání filmu Severní přístav v knihovně. Jedná se o drama z roku 1954, které se natáčelo i v Děčíně.