Hudební festival Bzukot open air 2020

KDY: Pátek 18. září - Sobota 19. září

KDE: Křížová ulice, Děčín

ZA KOLIK: 160/220 Kč

Dvoudenní hudební festival pod Růžovou zahradou v Děčíně. V pátek program začne od 15 hodin. Vystoupí kapely Ambient, Na3si, Sklap, Eredar a Destroyself. V sobotu začne program v 11.30. Akci zahájí Tyjátr, dále vystoupí Led Sezelim, Studená Fronta, Kronwell, Žyhadloo, Ruhelos, Stará škola JINAK a Tango a Míra Imrich. Jen na sobotu vstupné stojí 130/170 korun, předprodej běží v děčínské vinotéce.

Dny evropského dědictví - remorkér Beskydy pro veřejnost

KDY: Sobota 19. září od 10 do 17 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Unikátní technická památka bude majitelem Ředitelstvím vodních cest ČR zpřístupněna pro veřejnost.

Pohádkový les v „Lesňáku“

KDY: Sobota 19. září od 15 hodin

KDE: Lesopark Kvádrberk, Děčín

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Chcete se zapojit do pohádkového příběhu, vidět spoustu známých pohádkových postav na jednom místě, zasoutěžit si a strávit příjemné odpoledne se svými dětmi? Přijďte do Pohádkového lesa v děčínském lesoparku. Startovat se bude na dětském hřišti (ulice Wolkerova), kde se každá skupinka zaregistruje a následně vyrazí na cestu. Samotná akce začíná v 15 hodin, registrace pro účastníky a rozdání hracích karet bude od 14.45. Pro prvních 200 dětí, které dorazí do cíle na Kvádrberku a splní všechny úkoly na stanovištích, má pořádající Kultura pro Děčín připravený dárkový balíček.

Vzpomínkový den s Bienertovými

KDY: Neděle 20. září od 9 hodin

KDE: Šluknovský zámek

ZA KOLIK: Zdarma



Město Šluknov a Spolek Němců a přátel německé kultury zvou na Vzpomínkový den se sourozenci Bienertovými - 30 let od tragického úmrtí.

Sraz socialistických strojů v Horním Podluží

KDY: Sobota 19. září od 10 do 14 hodin

KDE: Horní Podluží

ZA KOLIK: Zdarma

Sraz pro milovníky veteránů. Spanilá jízda: Jiřetín - Rybniště - Chřibská - Horní Podluží.

Občerstvení bude zajištěno přímo v restauraci u Vleku.

Jílovské slavnosti

KDY: Sobota 19. září od 14 hodin

KDE: Jílové

ZA KOLIK: Zdarma



Na sobotu 19. 9. 2020 se chystá v Jílovém Loučení s létem. O dobrou náladu se postará Tokhi se svou bubenickou show Groove Army & Drum Circle, zahrají kapely Platonic, Sendwitch a Jakub Děkan & Band. Vše bude proloženo doprovodným programem v podobě vstupů mažoretek, dogdancingu, ukázkou cvičení na hrazdě a podobně. V prostoru travnatého hřiště v areálu parku nebudou chybět Jílovské hody. Na hlavním a krbovém sále zámku budou k vidění i ke koupi relaxační obrazy Drahoslavy Vláškové. Také zde proběhne výstava fotografií patronky Krůčků Světlany Pleškové s názvem Chválím vás, Čechy krásné. Večer zakončí ve 22 hodin ohňová show. Na Mírovém náměstí budou kolotoče a další pouťové atrakce.