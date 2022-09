Libverda zve na zahradnickou a zemědělskou výstavu Libverda 2022. V pátek je výstava otevřena od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin. V sobotu od 14 hodin zahraje Děčínská dechová kapela.

Autorské čtení Marek Toman: Oko žraloka

KDY: Pátek 16. září od 18 hodin

KDE: Městská knihovna, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Autorské čtení z napínavého románu psaného formou románové fikce. Skutečnost je vždy barvitější, než se zdá – Jaroslav Klecan, hlavní hrdina románu Oko žraloka, je zároveň zpodobněn jako zrádce protinacistického odboje v Reportáži psané na oprátce Julia Fučíka. Na základě archivních materiálů, vzpomínek a osobní korespondence však před námi ožije úplně jiný Klecan. Přijďte si poslechnout zajímavé čtení a zároveň se poučit o nedávné historii a její interpretaci.

Monkey Business na zámku

KDY: Pátek 16. září od 20 hodin

KDE: Jižní zahrady, zámek Děčín

ZA KOLIK: 490 korun

Česká hudební pop-funková kapela Monkey Business míří na sever Čech. V pátek od 20 hodin se představí na děčínském zámku.

Pohádkový les na Pastýřské stěně

KDY: Sobota 17. září od 10 hodin

KDE: Pastýřská stěna, Děčín

ZA KOLIK: Děti 100 korun, doprovod 20 korun



Mateřské centrum Bělásek ve spolupráci se střediskem Sojčáci pořádá pohádkový les. Vydat se do něj můžete v sobotu od 10 hodin. Konec akce je plánovaný na 11:30.

Tyršův Děčín

KDY: Sobota 17. a neděle 18. září

KDE: Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

V Děčíně si o víkendu připomenou 190 let od narození Miroslava Tyrše. V sobotu je na programu překážkový závod Raptor (Smetanovo nábřeží), ukázka pódiových skladeb (Jižní zahrady zámku), Tyršova stezka (Smetanovo nábřeží), koncert v synagoze. V neděli pak pietní akt u Sochy Tyrše (Smetanovo nábřeží), Tyršův průvod, odhalení Tyršovy lavičky a sportovní odpoledne na Mariánské louce.