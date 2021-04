Vydejte se do Zoo

KDY: Denně od 8 do 18 hodin

KDE: Děčín

ZA KOLIK: Dospělí 100 Kč, děti 70 Kč

Pokud máte rádi zvířata, můžete se jít podívat do zoologické zahrady v Děčíně. Od pondělí je vzhledem k rozvolnění vládních opatření otevřená v omezeném režimu. Pro návštěvníky je otevřen pouze venkovní areál, ptačí dům a expozice Rajské ostrovy jsou uzavřeny. Nekonají se komentovaná krmení ani hromadné akce pro veřejnost. Maximální kapacita je omezena na 400 osob, které mohou být v jednu chvíli v areálu zoo. Zároveň platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

Objevte zříceninu Blansko

KDY: Kdykoliv

KDE: Mírkov

ZA KOLIK: Zdarma



Mezi Děčínem a Ústím nad Labem se nachází vesnice Mirkov. Na jejím území je zřícenina hradu Blansko. Z vrcholku kopce je dobrý rozhled zejména k jihu a k jihozápadu do údolí Ryjického potoka a na řeku Labe. První zmínky o hradu pocházejí z roku 1401, byť oblast byla osídlena výrazně dříve. Hrad byl dlouhou dobu v držení Vartenberků.

Zahrajte si Dostihy a sázky

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Ode 419 Kč



Dostihy a sázky je klasická stolní společenská hra, kterou s oblibou hrají lidé všech generací. Tato hra byla vytvořena na motivy legendární hry Monopoly, díky možnosti sázek je však ještě o něco napínavější, než klasické obchodování s nemovitostmi. Stanete se majitelem stáje a vaším úkolem bude vydělat na svých koních co nejvíce peněž. Bez obchodního ducha, promyšlené strategie a trochy štěstí se v této originální hře rozhodně neobejdete.

Přečtěte si kniho o Daniele Drtinové

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 404 Kč



Otevřený rozhovor básníka Milana Ohniska s výjimečnou moderátorkou Danielou Drtinovou a také jedenadvaceti "nejbližšími a blízkými". Kolegové z DVTV a České televize Danielu hodnotí jako bytost urputnou, průvodce jejím biřmováním mluví o lidskosti a pokoře, kamarádky vyzdvihují její smysl pro "nejapný humor", Libuše Šafránková odhrnula oponu osudového propojení jejich duchovní cesty a dcera Natalie líčí, kdo doma pere a kdo nepeče. Součástí knihy je velké množství dosud nepublikovaných fotografií.

Vydejte se trabantem napříč Afrikou

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



„Bez 4x4, GPS a ABS, bez jistoty, že dojedou. Dá se nejmizernějším autem východního bloku přejet Afriku? Dokument Dana Přibáně a Dany Zlatohlávkové. Sny – malé, velké, nesplnitelné. Kde ale je hranice nesplnitelného? Zkuste ji překročit a uvidíte. Tohle je vyprávění o jejím překročení. O cestě, kterou prý nejde uskutečnit. 20 000 kilometrů a jedenáct afrických států – Tunisko, Libye, Egypt, Súdán, Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zambie, Botswana, Namibie a JAR. Afrika nás pohltila, sežvýkala a vyplivla. Ohromené, odrovnané, odhodlané se vrátit. Co obnáší projet ji v jednom z nejprimitivnějších aut, jaká kdy byla vyrobena? Co se dělo v trabantech a okolo nich? Jak jsme auta stavěli, jak jsme spali, co jsme jedli, co jsme opravovali, jak jsme opravovali, kdo nás naštval, kdo nás okradl i kdo nás potěšil,“ píší tvůrci o své filmu. Na film se můžete podívat na webových stránkách České televize.