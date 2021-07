V pátek se koná další díl Talkshow 2+KK

KDY: pátek 16. července

KDE: Městská knihovna Děčín

V děčínské knihovně se uskuteční 12. díl talk show 2+KK aneb Knihovnické křeslo pro dva. V rámci dalšího literárně-hudebního večera děčínského moderátora Radka Kolínského si návštěvníci poslechnou povídání umělcem Janem Kunzem z Opavy a užijí si jeho autorské čtení. Uvidí a uslyší ho také v roli hudebníka, součástí večera je totiž živý koncert rockové skupiny Munroe, ve které vystupuje coby zpěvák společně s kytaristou Vladimírem Jaškem. Skupina se aktuálně těší z nového alba Divoké kvítí. Akce proběhne od 18 hodin na terase knihovny ve třetím patře

Live Rock Fest II ve Varnsdorfu

KDY: pátek 16. až sobota 17. července

KDE: koupaliště Varnsdorf

ZA KOLIK: pátek zdarma, sobota 150 Kč na místě



V pátek a v sobotu proběhne druhé pokračování Live Rock Festu ve Varnsdorfu. Akce se koná v areálu varnsdorfského koupaliště. Páteční program, který nabídne vystoupení Všecek Písek alá sraz Mániček 2021, bude zdarma. Za sobotní program, v rámci kterého vystoupí deset kapel, zaplatíte na místě 150 korun.

Rumkule Revival Festival

KDY: sobota 17. července od 14 hodin

KDE: park Domu kultury Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 50 Kč

Rumburk ožije v sobotu hudbou. v Parku u Střelnice se můžete těšit na hudební vystoupení Olympic Revival Band (17:00), Lucie Revival Praha (19:30) a Nirvana Revival Praha (21:30). Vstupenky stojí 50 korun a jsou jen ke stání.

Jak snížit množství odpadu v domácnosti aneb cesta k Zero waste

KDY: neděle 18. Července od 15 hodin

KDE: Komunitní zahrada Varnsdorf



Přednáška na zajímavé téma v Komunitní Zahradě Varnsdorf (roh ulice Petra Bezruče a 5. května). Přednáší Andrea Bartůňková.

Film Chyby v letním kině

KDY: neděle 18. července od 21:30

KDE: letní kino, Děčín

ZA KOLIK: 130 Kč

Ema (Pavla Gajdošíková) je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš (Jan Jankovský) je třicetiletý pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Ema se rozhodne Tomášovi svěřit se vším, co v životě prožila. Toho to ale nezajímá, protože oba podle něj mají žít jen teď a tady. Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby. Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, MOST!, Kobry a užovky) podle scénáře Romana Vojkůvky je vztahovou romancí mapující vztah dvou zamilovaných.