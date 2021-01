Podívejte se na větrné mlýny

KDY: Kdykoliv

KDE: Děčínsko

ZA KOLIK: Zdarma

Čerstvě napadaný sníh láká k výletům do přírody. Ale ne všichni chtějí čas v přírodě strávit na lyžích. Pro ty, kteří preferují procházku, třeba i se psem, doporučuji několikakilometrový okruh za větrnými mlýny na Děčínsku. Tak jako dneska vyčnívají z krajiny bílé lopatky obřích větrných elektráren, tak se v předminulém století tyčily v krajině několikametrové větrné mlýny. Jednalo se většinou o válcové stavby z pískovcových kvádrů a dřevěnými lopatkami. V polovině minulého století přestaly být využívány a začaly chátrat. Později byly zrekonstruovány a dnes jsou využívány většinou k rekreačním účelům. Procházku za takovými starými mlýny můžeme zahájit v obci Růžová, odtud do Janova, do Arnoltic a zpět do Růžové. Kdo nebude ještě unaven, může v Růžové vyjít na rozhlednu Růženku a pozorovat odtud stolové hory v sousedním Německu. A nebo se vydat pátrat po dalších mlýnech, které stojí třeba v Mikulášovicích nebo ve Varnsdorfu, případně na Františkově vrchu u Huntířova.

Africké trhy v Děčíně

KDY: 16. a 17. ledna

KDE: Obchodní centrum Korál

ZA KOLIK: Zdarma



Poprvé v tomto roce mají obyvatelé Děčína možnost nakupovat na Afrických trzích. Můžete zde koupit čerstvé exotické ovoce z Afriky i Asie, sušené ovoce či koření ze Zanzibaru. Zájemci si zde mohou o víkendu koupit velmi kvalitní čas, kávu nebo džem. Pokud máte rádi exotické ovoce, neměli byste tyto trhy zmeškat.

Vydejte se na Humboldtovu vyhlídku

KDY: Kdykoliv

KDE: Těchlovice

ZA KOLIK: Zdarma



Mezi obcemi Těchlovice, Zubrnice a Verneřice se k nebi vypíná Buková hora, dominanta Verneřického středohoří, na jejímž vrcholu stojí Humboldtova vyhlídka, pojmenovaná po německém přírodovědci a cestovateli Alexanderovi von Humboldtovi. V letních i zimních měsících nabízí velmi pěkný výhled do okolí.

Únik z Alcatrazu vás pobaví

KDY: Kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: 269 korun



Z Alcatrazu dosud nikdo neutekl. Ostrov je vzdálený více než míli od nejbližšího pobřeží a obklopený ledovou vodou, která je plná nenasytných žraloků. Únikovka je karetní variací na populární únikové hry, při nichž se skupina přátel nechá zamknout do místnosti plné rébusů a snaží se z ní v časovém limitu uniknout pryč. Hru je možné koupit v e-shopech za 269 korun.

Princezna bez vlásků

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: 199 korun



Kniha Princezna bez vlásků je tu proto, aby dodala sebevědomí všem princeznám, které přišly o vlasy. Navíc část peněz z jejího prodeje jde na výrobu paruk pro děti s alopecií nebo po onkologické léčbě. Autorkou je Sabrina D. Harris. Princezna Isabella není jako ostatní princezny. Přišla vinou roztržité čarodějnice, kterou ani neznala, o své krásné zlaté vlasy. Po několika proplakaných dnech si začala na holou hlavu zvykat. Měla totiž podporu a lásku své rodiny.

Zrcadlový muž zajme

KDY: Kdykolikv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: 399 korun



Šestnáctiletá Jenny zmizí cestou ze školy. O pět let později se její tělo objeví na hřišti v centru Stockholmu. Pachatel dívku oběsil obzvlášť krutým způsobem — na ocelovém laně ji vytáhl na dětskou prolézačku. Kdo může něco takového udělat? Joona Linna se s vervou pouští do vyšetřování. Jak dopadne, to si přečtěte v knize Zrcadlový muž od Larse Keplera. Na internetu se dá koupit za 399 korun.