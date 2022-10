Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 18 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 100 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je v současné době každý den od 8 do 18 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 100 korun, děti platí 70 korun.

Jak na tvůrčí psaní

KDY: Pátek 14. října od 17 hodin

KDE: Městská knihovna, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Představení knihy Evy Musilové, vydané v nakladatelství Albatros, za osobní účasti autorky. Píšete, chcete se zlepšit v kreativním psaní, dát formu svým zápiskům? Přijďte se seznámit s praktickou knihou, která bude zároveň základem kurzu Tvůrčího psaní, který budeme otevírat v lednu

Fast Food orchestra a Vojtaano

KDY: Pátek 14. října od 19 hodin

KDE: Klub Le Garage Noir Děčín

Chceš-li rozesmát boha, řekni mu o svých plánech. Asi tak by se dala shrnout naše naivní snaha pokřtít desky na podzim roku 2020. O pár měsíců později na jaře roku 2021 jsme učinili pokus druhý, na podzim roku 2021 pokus třetí, který bohužel taktéž nevyšel, ale my se nevzdáváme. Máme víru v to, že se to musí povést! Ty desky si to zkrátka zaslouží! Fast Food Orchestra vyráží společně s Vojtaanem na turné k našim deskám a chceme vidět plný kluby Vás, našich fanoušků a podporovatelů. Přivezeme vám staré i nové fláky, hromadu merche, zahrajeme společné písničky, poklábosíme na baru a užijeme si s vámi.

Sváťovo dividlo míří do Děčína

KDY: Sobota 15. října od 16 hodin

KDE: Zámek, Děčín

ZA KOLIK: 50/80 korun



Severočeskými dětmi oblíbené Sváťovu dividlo míří do Děčína. V areálu zámku odehraje pohádku Míša Kulička. Vstupné je pro děti 50 korun a doprovod 80.

Komentovaná prohlídka v muzeu

KDY: Neděle 16. října od 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00.

KDE: Muzeum v Děčíně

ZA KOLIK: 100 korun

Pokud patříte mezi fanoušky Harryho Pottera, můžete se v neděli vypravit do děčínského muzea na jednu z komentovaných tematických prohlídek. Podívat se můžete na limitovanou edici sběratelských skvostů, unikání repliky filmových rekvizit a kostýmů.

Oldies Party v Rumburku pobaví

KDY: Pátek 14. Října od 20 hodin

KDE: Dům kultury Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 60 korun



Přijďte se pobavit a zatančit si v rytmu populárních písniček z dob minulých. Akce se koná v kinobaru domu kultury Střelnice v Rumburku, vstupné je 60 korun. V pátek vystoupí DJ Hrdlička. Předpokládaný konec akce je v sobotu ve dvě hodiny v noci.