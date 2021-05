Pokud nevíte, jak trávit následující víkend, zde je několik tipů.

Zoo Děčín. | Foto: Archiv

Vydejte se do Zoo

KDY: Denně od 8 do 19 hodin

KDE: Děčín

ZA KOLIK: Dospělí 120 Kč, děti 80 Kč

Pokud máte rádi zvířata, můžete si je prohlédnout v děčínské zoo. V současné době je otevřený venkovní areál a expozice Rajské ostrovy. Návštěvníci musí během návštěvy zoologické zahrady dodržovat platná vládní nařízení. Pokud si zakoupíte vstupenku do zoo, tak můžete navštívit expozici Rajské ostrovy zdarma. Zároveň můžete nejprve zajít do expozice, a pak až do zoo. U pokladny pak doplatíte rozdíl v ceně. Jedním z nejznámějších živočichů v děčínské zoo je medvěd Bruno. Pokud budete mít štěstí a bude ve venkovním výběhu, můžete si ho prohlédnout nebo i vyfotit. Vydejte se do Zoo a prožijte zde příjemné chvíle se zvířaty. Díky informačním tabulím a cedulím se o nich dozvíte celou řadu zajímavých věcí.