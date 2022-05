Po dvouleté odmlce, která byla způsobená pandemií koronaviru, se do Děčína vrací tradiční květnové městské slavnosti. Jejich program je rozložen do čtyř víkendů a akce startuje právě tento víkend.

Nejbližší program

Děčínská kotva

Kdy: Pátek 13. května od 9 do 17 hodin

Kde: Zámek Děčín

Za kolik: zdarma

Letošní slavnosti začnou v pátek 13. května na děčínském zámku. Od 9 do 17 hodin v Jižních zahradách a Knihovním sále se koná Děčínská kotva, 51. ročník floristické soutěže pro studenty zahradnických škol i profesionály v oboru. Letošním tématem je Folklór. Výstav potrvá do neděle.

Historický trh májový

Kdy: Sobota 14. Května od 9 do 19 hodin, neděle 15. Května od 10 do 17 hodin

Kde: Zámek, Děčín

Za kolik: 70 nebo 50 korun

Historický májový trh se na děčínském zámku tentokrát ponese ve znamení Tří mušketýrů. Těšit se můžete na prodejní stánky se zajímavými produkty, bohaté občerstvení, dobovou hudbu, kejklíře, šermíře i tanečníky. Vstup pro veřejnost na trhy je z Dlouhé jízdy, od zámecké sýpky a ze Zámecké ulice. Vstupné je jednotné a na celý víkend dohromady stojí 70 Kč či 50 Kč, děti do 6 let mají vstupné zdarma. Vstup do Růžové zahrady zdarma, snížené vstupné na prohlídky zámku.

Sochaři se představí v Děčíně

Kdy: Sobota 14. Května od 14 hodin

Kde: Mariánská louka, Děčín

Za kolik: zdarma

V sobotu 14. května se koná na Mariánské louce v Děčíně akce s názvem Sochaři Děčínu 22. Letošním tématem je „Make Love not War“. Těšit se můžete na hudební festival, jídlo, pití, stánky, program pro rodinu s dětmi. Na akci se představí sochaři Jan Švadlenka, Petr Krnáč, Přemysl Šatný, Tomáš Bardas, Karel Taušner, Jaroslav Hamberger a Tomáš Česnek.



Program:

14.00 zahájení akce – Martin Pošta – náměstek primátora města Děčín, Vladimír Volrab

14.30 taneční studio FRI.DA – vystoupení Oceán

15.00 Luděk Nedvěd – saxofonista, Marcel Deli – autorské čtení

16.00 Lumara – talentovaná zpěvačka z Ukrajiny

18.00 dražba sochy

18.30 sólové vystoupení Adély Ernekerové – tanec

19.00 vystoupení Eva Vargo

20.00 CzechOff – vystoupení folkfusion

21.00 Vibes – slavná děčínská formace, Youngselektazz – stylová vinylová pohoda

22.00 Tomáš Česnek – sochařská show

Jízda na pohodu vás zaujme

KDY: Sobota 14. května od 9 do 16 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Vydejte se do centra Děčína, na Masarykově náměstí se představí historická auta. Bude zde probíhat jejich přehlídka a další soutěže.

Rangers – Plavci vystoupí v České Kamenici

KDY: pátek 13. Května od 19 hodin

KDE: Dům kultury, Česká Kamenice

ZA KOLIK: 300 korun

Pokud patříte mezi příznivce folku a country, neměli byste chybět v pátek večer v České Kamenici. V tamním domě kultury vystoupí od 19 hodin slavná česká skupina Rangers – Plavci. Vstupenky se dají koupit na www.smsticket.cz nebo v infocentru v České Kamenici. Vstupné je 300 korun.

Vydejte se do pohádkového lesa

KDY: Sobota 14. května od 14.30 do 15 hodin

KDE: Česká Kamenice, pohádková brána na zahradě Centra dětí a mládeže

ZA KOLIK: Děti 50 korun, dospělí dobrovolné



Centrum dětí a mládeže v České Kamenici pořádá tradiční pohádkový les. Projděte se po turistických značených trasách České Kamenice. Čekat na vás budou pohádkové bytosti s jednoduchými úkoly. Na konci trasy čeká na děti sladká odměna.

Varnsdorfské děti popřejí maminkám k svátku

KDY: Pátek 13. května od 16 do 18 hodin

KDE: Velký sál divadla, Varnsdorf

ZA KOLIK: 40 korun

Děti ze zájmových kroužků Domu dětí a mládeže ve Varnsdorfu popřejí maminkám k jejich svátku. Vystoupení dětí začíná v pátek 13. května v 16 hodin.

Varnsdorf hostí sraz veteránů

KDY: Sobota 14. Května od 9.30

KDE: Rybník Mašiňák, Varnsdorf

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



V sobotu se koná ve Varnsdorfu Schöberbergrennen 2022, tedy sraz veteránských vozidel všech druhů.

Program akce

9.30 – slavnostní zahájení 10.00 – exhibice a soutěže 14.00 – 18.00 – vyjížďka, soutěžení a vyhodnocení 20.00 – kapela Všecek písek 22.00 – kapela Tohard