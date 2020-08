Děčínská kotva Revival festival

KDY: Sobota 15. srpna od 13 hodin

KDE: Areál letního kina Bažantnice, Děčín

ZA KOLIK: 200/250 Kč

V areálu letního kina Bažantnice se chystá hudební soutěž revivalových kapel Děčínská kotva. Vystoupí Michal Tučný revival, Petr Novák revival, Olympic revival, Kabát revival Varnsdorf, Ozzy Osbourne revival Praha. Akci uvádí Pepa Lábus z rádia Beat. Vstupné v předprodeji je 200 korun, na místě 250 korun, ZTP a děti do 15 let vstup neplatí.

Rumkulefest 2020

KDY: Sobota 15. srpna od 14 hodin

KDE: Zahrada Domu kultury Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 12 let zdarma



Lidé se mohou o víkendu těšit na hudební festival v zahradě DK Střelnice. Zahrají Countryfolk trio PRT, Děda mládek Illegal band či Colorsonic party band - Vašek Jelínek s kapelou. Bude probíhat i stánkový prodej.

Den bez palmového oleje

KDY: 15. - 16. srpna

KDE: Zoo Děčín

ZA KOLIK: Běžné vstupné



Víkend 15. a 16. srpna bude v několika českých a slovenských zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) ve znamení informací o palmovém oleji. A nejinak tomu bude i v děčínské zoologické zahradě. Návštěvníci zoo budou mít po celý víkend od 15. do 16. srpna možnost seznámit se s problematikou palmového oleje prostřednictvím informačních cedulek. A kdo si pak troufne, může se zapojit i do stanovištní soutěže. Stačí správně zodpovědět celkem osm soutěžních otázek a mít štěstí při losování. Výherce se může těšit na výhru v podobě rodinné vstupenky do Zoo Děčín a balíček propagačních předmětů obsahující např. i nový multifunkční šátek. Losování vítězů proběhne v pondělí 17. srpna.

Obrazy Václava Špičky

KDY: Sobota 15. srpna v 17 hodin

KDE: Galerie V Podstávce, Jiřetín pod Jedlovou

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava, pořádaná k nedožitým stým narozeninám autora, přibližuje jeho obdiv k přírodě, zaujetí krásami krajiny a skoro neznámou zálibu v malování.

Prohlídky zámku po setmění

KDY: Pátek 14. srpna od 22 hodin

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 100, 140 Kč



Netradiční prohlídky v netradičním čase. Prohlídky mají omezenou kapacitu, doporučení rezervace na www.zamekdecin.cz.

Country v plavkách

KDY: Sobota 15. srpna v 16 hodin

KDE: Koupaliště Benešov nad Ploučnicí

ZA KOLIK: 50, 25 Kč



Zahrají Frank Zapal, Jindra Kejak a Martin Maxa, kapela Báry a U-Style.

Rogalo DC

KDY: Neděle 16. srpna od 15 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční nedělní koncert Rogalo DC proběhne na Smetanově nábřeží v Děčíně. Tentokrát si lidé poslechnou zpěvačku Radku Fišarovou, pop-rockovou partu Wono sito sedne nebo dětský Jazz Band Erwina Schrödingera.

Kulturní víkend ve Vilémově

KDY: Sobota 15. srpna – neděle 16. srpna

KDE: Vilémov

ZA KOLIK: Zdarma



Ve Vilémově bude o víkendu živo.U sportovní haly se v 9.30 sjedou veterány, které zhruba v 11 dopoledne vyrazí do Mikulášovic, odkud se vydají na projížďku Šluknovským výběžkem. U sportovní haly bude k vidění mezi 10. a 16. hodinou výstava RC modelů, od 14 do 16 hodin se návštěvníci projedou na koních. V neděli se program přesune do vilémovského kostela, kde se od 15 hodin uskuteční mše celebrována mons. Karlem Havelkou. Drobné občerstvení bude zajištěno.