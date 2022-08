Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 19 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 120 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 19 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 120 korun, děti platí 70 korun.

Zajděte na výstavu Chvála létu

KDY: Sobota 13. a neděle 14. srpna

KDE: Zámecká galerie, zámek Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Chvála létu je k vidění v zámecké galerii na děčínském zámku. Přijďte si prohlédnout obrazy jihočeské malířky Ivany Kotýnkové. Výstava potrvá až do konce srpna.

Výstava Dějiny udatného českého národa vás zaujme

KDY: Sobota 13. a neděle 14. srpna

KDE: Salónky ve východním křídle, zámek Děčín

ZA KOLIK: 60 korun

Pokud máte rádi dějiny, tato výstava vás jistě zaujme. Obří leporelo mapuje v obrazech dějiny naší země od lovců mamutů až po současnost. Výstava je vhodná pro rodiny s dětmi či dětské kolektivy letních táborů. Autorem výstavy je spisovatelka a výtvarnice Lucie Seifertová.

Rogalo DC pokračuje další akcí

KDY: Neděle 14. srpna od 15 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční děčínská hudební akce, Rogalo DC, pokračuje i tento víkend. V neděli od 15 hodin pobaví Smetanovo nábřeží v Děčíně Sarah & The Adams, tedy Šárka Adámková. Od 16 hodin bude nachystaná děčínská rocková kapela Kronwell a od 17 hodin pak slovenský rockový projekt Pekelné koně.

Léto s aperolem aneb italský večer

KDY: Pátek 12. srpna od 17 hodin

KDE: Restaurace Pastýřská stěna, Děčín

Přijďte si užít na Pastýřskou stěnu parádní letní večer. Připravena bude barmanský show s profesionálním barmanem Filipem Jančárkem. Pokud máte rádi tento styl zábavy, neměli byste zde chybět.

Tolštejské slavnosti vás zaujmou

KDY: Pátek 12. až sobota 13. srpna

KDE: Jiřetín pod Jedlovou

ZA KOLIK: Zdarma



V tomto roce se uskuteční devatenácté Tolštejské slavnosti. Program začíná v pátek v 17 hodin v malém lesním divadle představením Strašidla z půdy. V sobotu pak začíná program na náměstí už v 10 hodin. Těšit se můžete na akce na náměstí, divadlo, hudbu výpravu za drakem, jarmark. Ve 20:30 bude zahájen světluškový pochod, tedy dobrodružná výprava na hrad za probuzením a záchranou draka Růženky. Ve 21:30 bude dračí probuzení na Tolštejně, tedy večerní podívaná pro celou rodinu. Vstup na akci je zdarma.