Děčínská zoologická zahrada v závěru tohoto týdne připomene jedno velmi významné výročí. Je jím tzv. Darwinův den, který je vzpomínkou na narození britského přírodovědce Charlese Roberta Darwina, jehož teorie ve své době obrazně zatřásly světem. Zoo pro návštěvníky připravila stezku, která vede areálem zoo a má celkem šest zastavení. Pokud správně odpoví na připravené otázky, získají vždy jedno písmeno do tajenky. Když se podaří tajenku vyluštit a poslat výsledek prostřednictvím SMS, budou pak zařazeni do losování o hezké ceny, kde nechybí vstupenky do zoo a spousta suvenýrů. Soutěž bude k dispozici od soboty 12. února do neděle 13. února (SMS je nutné odeslat do půlnoci 13. 2.). Vyhodnocení proběhne v pondělí 14. února.

Na Husově náměstí budou farmářské trhy

KDY: Sobota 12. února od 9 hodin

KDE: Husovo náměstí, Děčín



První letošní sobotní farmářské trhy v Děčíně obstará i letos zabijačka. Přijďte si nakoupit a ochutnat zabijačkový guláš, ovar, polévku, jitrnice, jelita, tlačenku, škvarky, sádlo a spoustu dalšího od mistrů řezníků. Ale na trzích bude i pečivo, ovoce a zelenina, med, koření a další klasická nabídka farmářských trhů.

V Děčíně chystají Otužilý Valentýn

KDY: Sobota 12. února od 11 hodin

KDE: Děčín

V sobotu 12. února proběhne akce Otužilý Valentýn. Od 11 hodin se zimně sportuje pod zámkem u rogala: štafeta dvojic. Nejdřív vodou od soutoku Labe s Ploučnicí k Tyršovu mostu, po souši zpátky. Od 13 hodin „Afterparty“ v Nomádovi. Vyhlášení výsledků, dílnička a soutěž o nejhezčího sněhuláka s Andělé bez křídel, pivní svařák, vymražené pivo, pivní speciály, stánky (maso, sladké, čokoláda…). Zúčastněte se zajímavé akce.

Zajděte na představení Hnízdo na nitkách

KDY: Neděle 13. února od 15 hodin

KDE: Městské divadlo, Varnsdorf

ZA KOLIK: 80 korun



Hnízdo na nitkách je fyzickou bajkou o odvaze vzlétnout až do nebe a o odvaze vylétnout z bezpečí a náruče, z hnízda. Jak vyhrát nad svým strachem? Podívat se mu do očí. Jak se povznést nad nebezpečím? Sebrat odvahu, rozběhnout se ze všech sil a roztáhnout křídla. Samozřejmě, že křídla máme všichni. Obzvlášť děti. Ale jen někteří dospělí o nich tuší. Hnízdo na nitkách uzavírá pomyslnou trilogii. Po cestě k domovu (Mezi námi) a cestě na místo svých snů (Poutníci po hvězdách) jsme se vydali na cestu od vyklubání z vajíčka až po svobodu – vzlet, odlet a samostatnou cestu. A i když na každé z cest číhají překážky a nebezpečí, pořád je kolem někdo, kdo dokáže zahnat zlo, anebo jej společnými silami přemoci. V představení propojujeme vzdušnou akrobacii, fyzické divadlo, manipulaci s předměty, multimédia a interakci s dětmi.