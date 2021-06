Rumburská dámská burza

KDY: sobota 12. června

KDE: Velký sál DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: poplatek za prodej - 50 Kč, vstup zdarma

Máte doma spoustu hadříků, které je škoda vyhodit? Chce je poslat dál a doplnit svůj šatník o nové kousky? Přijďte na rumburskou burzu dámského oblečení v Domu kultury v Rumburku. V rámci akce se koná sbírka „nepotřebného pro potřebné“ pro příspěvkovou organizaci Kostka Krásná Lípa. Darovat lze chlapecké oblečení (velikost 128-164), dětskou obuv (velikost 28-38), pánské zimní oblečení a obuv, deky, povlečení, záclony, hrnce a jiné potřeby do domácnosti.

Výstava bojových a historických vozidel

KDY: sobota 12. června od 11 hodin

KDE: Lužické náměstí, Rumburk

ZA KOLIK:



V Rumburku na Lužickém náměstí pořádá v sobotu město spolu s KVH Victoria Nord 15. sraz a výstavu bojových a historických vozidel. Pokud vás zajímá historie a vojenství, neměli byste si tuto akci nechat ujít.

Film Duše

KDY: sobota 12. června od 15 hodin

KDE: kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 130 Kč

Co dělá člověka člověkem? Pixar Animation Studios uvádí celovečerní film Duše, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22 (v původním znění Tina Fey), která však vůbec nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl.

Prohlédněte si výstavu

KDY: sobota 12. června od 9 do 12 hodin

KDE: městská knihovna Varnsdorf

ZA KOLIK: zdarma



Ladislav Košťák je mimo jiného autorem úspěšného kalendáře Varnsdorf 2021. Právě on má aktuálně výstavu svých fotografií v městské knihovně Varnsdorf. Výstavu si můžete prohlédnout zdarma v době otevírací doby knihovny.

Vydejte se na zahradní slavnost

KDY: sobota 12. června od 13 hodin

KDE:komunitní zahrada DivyZná, Krásná Lípa

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Dětský domov Krásná Lípa zve na zahradní slavnost, která se koná v nově vznikající komunitní zahradě DivyZná. Zahradu najdete v městském parku hned u dětského domova. Slavnost se koná v sobotu 12. června 2021 a začíná ve 13 hodin. Těšit se můžete na workshop Jak vyrobit vyvýšený záhon z palet a osázet ho (14:00), komentovanou procházku s dětmi po zelených místech Krásné Lípy (vyráží se od DD v 15:00). Dále na zahradní minitrh, venčení žížal z vermikompostéru, hudbu a zpěv v podání Jitky Hercíkové s dětmi ze ZUŠ Rumburk – Šluknov, skákací hrad od M&M reality a chybět nebude ani občerstvení.

Vstupné je dobrovolné a bude použito pro rozkvět zahrady. Vítány jsou také sazenice.