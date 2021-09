Zajděte do kina na film Zhoubné zlo KDY: sobota 11. září od 20 hodin KDE: kino Sněžník, Děčín ZA KOLIK: 130 korun

Rogalo DC pokračuje KDY: neděle 12. září od 15 do 18 hodin KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín Tradiční hudební akce v Děčíně proběhne i tento víkend. Znovu se můžete těšit na kvalitní hudbu, která vás pobaví a některé i roztančí. Rogalo DC proběhne v neděli od 15 do 18 hodin na Smetanově nábřeží v Děčíně.

Dům dětí a mládeže v Děčíně připravil pro děti zajímavou akci. V pátek od 19 do 22 hodin bude v zámku a podzámčí probíhat stezka odvahy. Vydejte se v pátek večer na zámek a děti vezměte s sebou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.