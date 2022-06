Hudební soubory domu dětí a mládeže v Děčíně vystoupí v rámci Noci kostelů. Vystoupení se konají na děčínském zámku. Od 17:30 do 18:30 se představí Švitořilky a Noc brio, od 19:00 do 19:30 pak Tralalando a flétna. Přijďte se podívat na talentované mládežníky.

Děčín hostí český skateboardový pohár 2022

KDY: Sobota 11. června od 9:30

KDE: Skatepark, Děčín

ZA KOLIK: zdarma



Série českého skateboradového poháru je zpět. Tentokrát se jezdci představí na severu Čech, v Děčíně. Program je akce ve skateparku je přibližně následující: 9:30 Registrace jezdců přihlášených přes Liveheats.com,11:30 Kvalifikace Street, 13:30 Kvalifikace Park, 14:30 Finále Park, 15:00 Semifinále Street, 16:00 Finále Street, 17:00 Best Trick a 18:30 Vyhlášení výsledků.

V neděli pokračuje Rogalo DC

KDY: Neděle 12. června od 15 do 18 hodin

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční hudební odpoledne Rogalo DC v Děčíně proběhne i tuto neděli. Na co se můžete řešit? 15.00 - Jokers - pražská pop-rocková kapela, která hraje autorskou tvorbu s českými texty. Na hudební scéně se pohybuje již od roku 2008. 16.00 - Točílas - ústecká rocková legenda v současné době řeší náhradu za své 2 nezaměnitelné pěvecké přenašeče energie. Do Děčína však ještě dorazí s Danem i Oldou a to byste si neměli nechat ujít. 17.00 - Black Sabáka - zvukař mne za tento výběr nepochválí. 3 kapely za sebou a každá má bicí a každá má více nástrojů k tomu. Black Sabáka je v Ústeckém kraji také velmi známá kapela. Hraje vlastní tvorbu, hnacím motorem kapely je frontman Honza Domecký a za bicími sedí žena.

Běh podél Mandavy

KDY: sobota 11. června od 10 do 15 hodin

KDE: Parkoviště u Pražáku, ulice Národní Varnsdorf

ZA KOLIK: Startovné 150 korun, děti 80 korun



Pokud máte rádi běhání, můžete se proběhnout podél Mandavy. Prezentace na místě nejpozději třicet minut před závodem. Na první tři nejúspěšnější čeká diplom, medaile a dárková taška.

Kategorie a časový program:

10:00 dívky 2013 - 2014 (cca 120 m)

10:10 chlapci 2013 - 2014 (cca 120 m)

10:30 dívky 2011 - 2012 (cca 420 m)

10:40 chlapci 2011-2012 (cca 420 m)

10:50 ml. žákyně 2009 - 2010 (cca 420 m)

11:00 ml. žáci 2099 - 2010 (cca 420 m)

11:15 st. žákyně 2007 - 2008 (cca 840 m)

11:30 st. žáci 2007 - 2008 (cca 840 m)

11:45 mílařky, mílaři "OPEN" (cca 1840 m)

12:10 ženy, muži "OPEN" (cca 5520 m)

Akademie SK Viktorie Jiříkov zaujme

KDY: Neděle 12. června od 14 do 17 hodin

KDE: Městské divadlo, Varnsdorf

ZA KOLIK: 100 korun

Akademie sportovního klubu Viktorie Jiříkov. Uvidíte pestrou přehlídku nejen závodních sestav v aerobiku, step aerobiku, ale i něco navíc. Představí se všechny členky klubu. Od 14 do 15 hodin si můžete prohlédnout výstavu fotografií, od 15 hodin začnou jednotlivá vystoupení.

Pohádkový les, staročeský jarmark i folklorní festival v Krásné Lípě

KDY: Sobota 11. června od 8 hodin

KDE: Krásná Lípa



Celou řadu menších akcí pořádá Klub českých turistů Krásná Lípa ve spolupráci s městem a folklorním souborem Lužičan. Pohádkový les začíná v 8 hodin. Detailní program naleznete na internetových stránkách Krásné Lípy.