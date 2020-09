Tyršův Děčín - druhý víkend

KDY: Pátek 11. září - neděle 13. září

KDE: Smetanovo nábřeží, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Druhý víkend plný akcí má před sebou Tyršův Děčín. Ten odstartuje v pátek 11. září v 8.30 na Smetanově nábřeží velký překážkový závod družstev základních škol Sokol Raptor. Zazávodit si bude moci od 14.30 i veřejnost. Na večer je ještě připravený Sprint k Tyršovi Dlouhou jízdou na zámek. Každý závodník bude mít dva pokusy na vytvoření nejrychlejšího času. V sobotu bude už od 7 od rána akce pokračovat pochodem krajem Dr. Miroslava Tyrše a sportovními akcemi. Od 15 hodin se koná pod "rogalem" Šance Muzikus, od 16 hodin pak Sokolské sportovní odpoledne v Sokol Podmokly. Na děti čeká od 20 hodin na děčínském zámku stezka odvahy. Neděli od 9 hodin opět zahájí sportovní akce. Tradiční pietní akt se pak uskuteční od 10 hodin u sochy Tyrše, poté zamíří všichni pochodem na zámek. Od 14 hodin se dění přesune na Mariánskou louku, kde se budou prezentovat sportovní kluby a na děti tu čeká Tyršova stezka. Celý víkend zakončí vystoupení kapel u rogala od 15 hodin.

Koncert pro Červený kostel

KDY: Sobota 12. září od 14 hodin

KDE: Červený kostel, Varnsdorf

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Spolek Červený kostel Varnsdorf pořádá Koncert pro Červený kostel jako poděkování městu Varnsdorf a Ústeckému kraji za záchranu kostela. Ve 14 hodin se otevře kostel pro veřejnost a nabídne doprovodný kulturní program. Od 18 hodin vystoupí komorní orchestr Severočeského divadla, sólisté: Tereza Mátlová a Jaroslav Svěcený.

Čarodějnice naruby

KDY: Sobota 12. září od 16 hodin

KDE: U ZŠ Dolní Poustevna

ZA KOLIK: Zdarma



Řada obcí nejen na Děčínsku se rozhodla řádně rozloučit s létem. Jinak tomu není ani v Dolní Poustevně, kde se akci rozhodli pojmout netradičně. V sobotu 12. září proběhnou od 16 hodin u 1. stupně základní školy Čarodějnice naruby. K tanci a poslechu tu zahraje kapela K-Bend. Na místě nebude chybět občerstvení.

Benešovská rokle 2020

KDY: Sobota 12. září v 7 hodin

KDE: Benešov nad Ploučnicí

ZA KOLIK: 20 Kč, 10 Kč



Turistický pochod v okolí města Benešova. Start v 7 hodin, cíl do 18 hodin. Start i cíl pochodu je v městském kině.

Kouzelná školka – Michal je kvítko

KDY: Neděle 13. září od 10.30

KDE: Kino Sněžník Děčín

ZA KOLIK: 195 Kč



Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny… Pokropte ho vodou a on nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce legraci. Soutěž o vstupenky ZDE!

Swap čili výměnný bazárek oblečení, bot a hraček

KDY: Neděle 13. září od 14 hodin

KDE: Městské divadlo Varnsdorf

ZA KOLIK: 40 Kč



Pokud máte šatník plný oblečení, které už nechcete, ale vyhodit ho je škoda, pak je výměnný bazárek tím správným řešením. Můžete vyměnit své okoukané kousky za něco nového. Je to levné, zábavné a elegantní řešení.

Noc pro netopýry

KDY: Pátek 11. září od 17 hodin

KDE: Správa Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa

ZA KOLIK: Zdarma



Při příležitosti oslav Mezinárodní noci pro netopýry 2020 zve Správa Národního parku České Švýcarsko na rukodělný kurz výroby budek pro netopýry, které si budete moci odnést a vyvěsit u vás na zahradě. Dále pak na přednášku o podzemí Šluknovska, které je významným zimovištěm netopýrů naší oblasti. Akce se koná v pátek 11. září v Plšíkově učebně u Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Na programu je výroba budek od 17 hodin a dále od 19 hodin přednáška s Přemyslem Brzákem. Na obě části akce se lze přihlásit zvlášť na j.judova@npcs.cz nebo na tel. 775 552 790.

Musicbox live 2020

KDY: Sobota 12. září od 16 hodin

KDE: Oblastní muzeum Děčín

ZA KOLIK: 170/200 Kč



Vyrazte na hudební večer do jedinečného prostředí atria Oblastního muzea v Děčíně. Koncert je volným pokračováním benefičního koncertu DCMusicbox z 16. května. Můžete se těšit na kapely Lunchbeat, Bodenbach, Ray, Knock, Černý Pepr, cestopisné dokumenty, jež vyplní přestavby mezi kapelami, tak i na občerstvení, které bude udržovat pohodovou rockovou náladu. Pro ratolesti dospělých rockerů je připraven v expozici plavby budovy muzea speciální program. V den koncertu se vstupní boční brána z ulice Tržní otevře již v 15.30 hodin a zároveň bude jediným hlavním vchodem do areálu.