Vydejte se po cyklostezce

KDY: Kdykoliv

KDE: Děčín

ZA KOLIK: Zdarma

Meteorologové hlásí na víkend pěkné počasí, můžete jej využít k výletu na kole. Nabízí se cyklostezka podél řeky Labe. Projíždět budete příjemným terénem, žádné velké kopce a navíc se můžete kochat pěknou krajinou. Pokud se budete chtít občerstvit, můžete využít některého z otevřených výdejních okének restaurací.

Vydejte se k Dolskému Mlýnu

KDY: Kdykoliv

KDE: Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma



Dolský mlýn je jednou z nejstarších dochovaných staveb v národním parku Českosaské Švýcarsko. Nejstarší dokument dokládá existenci mlýna už v 16. století. Současná ruina budovy pochází z roku 1727, kdy nahradila vyhořelý objekt. V místech trosek naproti mlýnu stával v 19. století dům s finanční stráží, pak tu byla pekárna a později i hotel. Za náhonem jsou pozůstatky palírny. Naposledy se v Dolském mlýně semlelo obilí v roce 1931. Poté byl mlýn využíván jako hostinec. Většinu času až do konfiskace majetku v roce 1946 náležel rodině Pohlů. V roce 2000 Dolský mlýn připadl správě národního parku a v roce 2007 byl vyhlášen kulturní památkou. Natáčela se zde Pyšná princenza, z novějších filmových pohádek pak Peklo s princeznou a Pravý rytíř.

Zahrajte si hru UNO

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 229 Kč



UNO je klasická jednoduchá karetní hra s přiřazováním karet stejných barev a čísel, která nikdy neomrzí! Pro ještě větší zábavu nyní ve hře najdete novinku, a to 3 akční přepisovatelné karty, díky kterým můžete vytvářet svá vlastní pravidla. Hráči se střídají a snaží se co nejrychleji zbavit se všech svých karet. Toho dosáhnou tak, že umístí kartu stejné barvy či hodnoty na vrchní kartu odkládacího balíčku.

Přemýšlejte u hry Activity

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 619 Kč



Activity Original je zábavná multigenerační společenská hra pro celou rodinu – nová verze s více pojmy. Chcete-li popojít figurkou po herním plánu, musíte spoluhráčům do časového limitu sdělit pojem, který jste si vytáhli na kartičce. Máte ale vždy stanoven i způsob, jakým musíte onen pojem sdělit – kresbou, pantomimou nebo opisem jinými slovy tak, aby je spoluhráči poznali. Hra obsadila 1. místo v soutěži Hračka roku 2011.

Přečtěte si knihu Marka Erbena Myšlenky za volantem

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 269 Kč



Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–2020. „Moje zkušenost s podobnými knížkami je taková, že se mi vždycky něco líbí a něco zase ne. A byl bych vlastně rád, kdyby v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, abych nemusel otravně listovat a přeskakovat to, co se mi nelíbí. Ale nikdy jsem neměl to srdce z knížky něco vytrhnout, připadá mi to barbarské. A proto je tato knížka ve formě kroužkového bloku, protože z bloku člověk vytrhne list jako nic a nemusí se trápit. Pokud někomu po přečtení zbudou jen desky, velice se omlouvám,“ popisuje autor knihy.