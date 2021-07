Tata Bojs zahrají na děčínském zámku

KDY: pátek 9. července od 20:30

KDE: Jižní zahrady, zámek Děčín

ZA KOLIK: 540 Kč

V pátek 9. července bude v okolí děčínského zámku nebývale život. V Jižních zahradách svůj koncert odehraje skupina Tata Bojs. Tato hudební skupina vznikla v roce 1988 a zakládajícími členy tehdy byli Marek Huňát (Mardoša) a Milan Cais. Za dobu své existence představili celkem 18 alb, nejnovější vzniklo minulý rok a jmenuje se Jedna nula. Pokud dorazíte do příjemného prostředí děčínského zámku, budete si moci poslechnout a zazpívat písničky z tohoto nového alba. Vstupenky se nají koupit přes internetové stránky www. vstupenkadecin.cz. Cena jedné vstupenky je 540 korun. Pokud patříte mezi příznivce této pražské skupiny, neměli byste tento koncert zmeškat, je to jeden z letních prvních.

Vyšehrad: Seryjál

KDY: sobota 10. července od 20:30

KDE: letní kino Děčín

ZA KOLIK: 120 Kč



Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu, a tak se rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování. Letos v létě proto přicházejí s unikátním projektem, v němž spojili všechny epizody původního internetového seriálu a přidali nové scény z připravovaného filmu jako malou ochutnávku. Tím v atmosféře letních kin i znovuotevřených běžných kin navnadí své diváky na další pokračování příběhu kultovního Laviho. Projekt nabídne zcela nový mix zvuku, vylepšenou obrazovou kvalitu a mnoho dalších příjemných překvapení pro ty, kteří seriál již znají. Zároveň se VYŠEHRAD: Seryjál stane jedinečným letním zážitkem pro ty, kdo tohoto neuvěřitelného fotbalistu a jeho ještě neuvěřitelnější život nikdy dříve neviděli. V prequelu filmu, který bude mít v kinech premiéru na jaře příštího roku, tak poprvé na velkém plátně zazní všechny kultovní hlášky, které zlidověly napříč všemi sociodemo-grafickými kategoriemi. Laviho znají muži, ženy i děti, jeho hlášky používají fotbalisté, modelky i právníci, studenti, policisté i lékaři. Ženy mu dodnes na sociálních sítích seriálu padají k nohám, muži tajně sní o tom, že jednou budou jako on. Pojďte s námi sledovat Laviho v podání Jakuba Štáfka v možná nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl. Když svlečený jen v tílku a trenkách, ohořelý a dobitý sedí spoutaný na židli v připravené mučírně, a snaží se vzpomenout, co ho do této situace přivedlo. Byl to snad jeho samotný příchod do Vyšehradu? Došla s ním šéfovi klubu trpělivost a rozhodl se ho zbavit? Nebo na něj ty dva maskované týpky poslal Tomáš Řepka, když prozradil jeho trik s týmovou kasou? Diváci uvidí ne/oblíbeného trenéra Žloutka (Jiří Ployhar), předsedu FK Slavoj Vyšehrad Krále (Ondřej Pavelka), ale hlavně Laviho agenta Jardu (Jakub Prachař), který sice v průběhu času změnil tvář, ale hlas mu oproti onlinovému seriálu zůstal! Prostě jedno pozitivní překvapení za druhým. Než bude bláznivý příběh enfant terrible českého fotbalu, Julia Lavického, pokračovat, pojďte si s námi v kině připomenout, jak to celé začalo. Tohle nemůžete nevidět! Pojďte s námi do toho!

Film Ubal a zmiz

KDY: neděle 11. července od 19:30

KDE: Kinosál, DK Střelnice, Rumburk

ZA KOLIK: 130 Kč

Dva kamarádi, Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se živí pěstováním trávy a dostanou nabídku, která se neodmítá. Prodat veškeré zásoby trávy za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem (Predrag Bjelac) a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky. Dva policisté ze staré školy (Martin Hofmann a Leoš Noha) byli suspendováni. První z nich se chová jako psychopat a druhý je vyhořelý, takže když přijdou se žádostí o návrat do útvaru, jsou svým nadřízeným odmítnuti. Aby získali zpět svoji práci i čest, rozhodnou se na vlastní pěst pátrat po kufru plném vzácného zboží a rozhodně si při tom neberou servítky. André S. (Marek Lambora) je rocker. Ale má problém. Podepsal smlouvu, ve které se zavazuje k natočení třech popových alb pro teenagery. André se na veřejnosti tváří jako hvězda, jenže uvnitř šílí. Celý svůj byt, auto i slávu by vyměnil za jednu pořádnou rockerskou noc. A přesně to se mu splní, když si na letišti omylem vezme cizí kufr.

Bleší trhy Horní Podluží

KDY: neděle 11. července od 8 hodin

KDE: parkoviště na sjezdovce

ZA KOLIK: Prodejci: 150 Kč, návštěvníci: 20 Kč



Tradiční bleší trhy se konají už toto neděli v Horním Podluží. Pokud se chcete přijít podívat a odnést si něco zajímavého, zaplatíte vstupné 20 korun, a pak si můžete koupit to, co chcete. Pokud na bleších trzích chcete prodávat, tak zaplatíte za místo 150 korun. Akce probíhá od 8 do 13 hodin. Následující blešák proběhne 8. srpna.