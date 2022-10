Udělejte si výlet do děčínské zoologické zahrady KDY: Denně od 8 do 18 hodin KDE: Zoologická zahrada, Děčín ZA KOLIK: 100 korun, děti 70 korun

Pokud máte rádi zvířata, můžete se vypravit na výlet do děčínské zoologické zahrady. Otevřena je během letních prázdnin každý den od 8 do 18 hodin. Prohlédnout si můžete celou řadu zvířat, například muflony, kachny nebo mravenečníky. Vstupné do zoo stojí pro dospělého 100 korun, děti platí 70 korun.

Pivní októberfest láká na regionální pivo

KDY: Pátek 30. září až sobota 1. října

KDE: Husovo náměstí, Děčín



Těšit se můžete na spoustu stánků regionálních i přespolních pivovarů. Dále na opravdu vynikající stánky s jídlem a také na doprovodný program v prostorách Husova náměstí a staré tržnice. Pokud patříte mezi milovníky piva, neměli byste tuto akci zmeškat.

Noc vědců bude zajímavá

KDY: Pátek 30. září od 17 do 22 hodin

KDE: ČVUT, Děčín

Hmat, sluch, čich, zrak a chuť. Pět starých dobrých známých. Co na ně ale říká šestý smysl? Nebo zvířata a rostliny? A co všechno o nich umí prozradit příroda? Otevřete nové dimenze vnímání, dejte věcem jiný rozměr a rozviňte všechny smysly, budete je potřebovat. Více informací naleznete na webu www.nocvedcu.cz

Bětuška a Kleofášek

KDY: Neděle 2. října od 15 hodin

KDE: Městské divadlo, Děčín

ZA KOLIK: 30 až 50 korun



Klasická činoherní pohádka o čertovi Kleofášovi, který se vydá na svět, aby do pekla vrátil kouzelný amulet a odnesl zlou princeznu Filoménu. Na své cestě potká také komornou Bětušku. Může však čert milovat člověka? Podaří se jejich lásce překonat všechny nástrahy a zákony pekla.

Jedlová 24 hodin

KDY: Sobota 1. října od 12 hodin

KDE: Jedlová hora, Děčínsko

Vydejte se na 4. ročník Jedlová 24hrs. Jedná se o čtyřiadvacetihodinový běh pro handicapované děti. Za každý potvrzený vystoupaný vrcholek finančně přispěje pořadatel na aktivní život handicapovaných dětí. Akce je otevřena i pro příchozí během dne. Stačí se zaregistrovat na vrcholi Jedlové. Dostanete své startovní číslo i za jeden výstup. Více informací najdete na Facebooku ve skupině Jedlová 24HRS 2022