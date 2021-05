Vydejte se na Petřínskou stezku

KDY: Kdykoliv

KDE: Růžová

ZA KOLIK: Zdarma

Petřínská stezka u Růžové je pouze 500 metrů dlouhá, ale nachází se na ní celá řada zastávek se zajímavými informačními panely. Jejich tématem je především fauna a flora. Na stezku je možné vyrazit od kostela svatého Petra a Pavla v Růžové, pokračovat k pomníku obětem první světové války a vše ukončit zpět na okraji Růžové. Celý výlet bude mít asi 3 kilometry a určitě ho zvládnou i rodiny s malými dětmi. Do Růžové je možné dojet autem, kdo nemá k dispozici vlastní dopravu, může jet autobusem z Děčína.

Udělejte si výlet na vyhlídku Belvedér

KDY: Kdykoliv

KDE: Belvedér, Děčínsko

ZA KOLIK: Zdarma



Severně od města Děčín se nachází vyhlídka Belvedér. Řadí se mezi nejstarší a nejhezčí vyhlídky v Českém Švýcarsku. Vyhlídka je vysoká zhruba 160 metrů nad hladinou řeky Labe a na pískovcové skále vznikla už na začátku 18 století. Nejprve byla určená pro koncerty šlechty, později v těsné její blízkosti byla postavena výletní hospoda. Z vyhlídky uvidíte Labský kaňon, Dolní Žleb, severní Německo, stolové hory Zirkelstein a Kaiserkrone nebo hřbety Schrammsteine a Grosse Winterberg. Od konce 19. století u vyhlídky stojí Hotel Belvedér, ke kterému se dá dojet autem, a pak se můžete projít až přímo na vyhlídku. Za obvyklých okolností se dá v hotelu ubytovat. Pokud si chcete udělat delší pěší výlet, můžete se vypravit po červené turistické trase z Děčína nebo Hřenska.

Přečtěte si knihu I v nemoci si buď přítelem

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 268 Kč



Radkin Honzák je autorem knižní novinky I v nemoci si buď přítelem. Většina z nás se umí dobře postarat o své blízké, když mají problémy nebo zdravotní obtíže, zároveň se však v takové situaci neumí dobře postarat o sebe. Být sám sobě v nemoci přítelem neznamená, že bychom měli být sami sobě lékařem. Vyžaduje to však, abychom si dokázali správně poradit ve chvíli, kdy jsme na křižovatce cest, z nichž jedna vede do nemoci a druhá ke zdraví. Onemocnění jako psychická zátěž staví člověka před nové problémy a nutí ho přizpůsobit se novým požadavkům a někdy velmi zvláštním a neočekávaným podmínkám, to ostatně právě všichni zažíváme. Autor této populárně naučné publikace se zabývá řadou otázek s tím souvisejících: Co se děje s člověkem, když onemocní? Jaké má pocity? Jak se vyrovnává se svým změněným stavem? Ke svému prospěchu, nebo ke své škodě? Jak se zachová, stane-li se nemoc chronickou? Jak se zachová, budou-li přetrvávat následky onemocnění? Jaké důsledky přináší nemoc pro jeho vztahy s nejbližším okolím, jaké pro profesionální kariéru? I na tyto otázky získáte odpovědi, pokud si knihu přečtete.

Poslechněte si podcast s Michalem Suchánkem

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud máte rádi mluvené slovo a vyhledáváte podcasty, tak jistě znáte ten s názvem U Kulatého stolu. Martin Klesnil s Patrikem Fialou si pro své podcasty vždy vybírají zajímavé hosty. Jedním z posledních hostů byl Michal Suchánek. Pětapadesátiletý český herec, moderátor, bavič, scénárista, režisér, textař, zpěvák nebo dabér hovoří například o tom, že populární pořad Partička se měl původně vysílat na jiné komerční televizní stanici, ale jednání nedopadla. V bezmála dvě a půl hodiny dlouhém podcastu hovoří o svých studiích, chození na castingy nebo o spolupráci s Richardem Genzerem.

Zahrajte si hru Bossin Space

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 509 Kč



Strategická hra pro děti od 10 let je určená pro 1 až 5 hráčů. V původní české kooperativní hře Bossin’ Space čeká hráče pilotáž vesmírné lodi, ve které se snaží uniknout a přežít nájezdy vesmírných vetřelců a jejich děsivého velitele. Strategická karetní hra Bossin’ Space trvá přibližně 45 minut a obsahuje kromě herního plánu a 162 karet také 11 plastových ukazatelů a 11 kartonových žetonů.