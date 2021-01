Betlémské světlo v Jiřetíně pod Jedlovou

KDY: Čtvrtek 24. prosince od 14 do 16 hodin

KDE: Náměstí Jiřího, Jiřetín pod Jedlovou

ZA KOLIK: Zdarma

Letos Betlémské světlo kvůli vyhlášeným omezením nebudou předávat na Křížové hoře, ale pro zájemce bude připraveno na Štědrý den v kostele na jiřetínském náměstí. Lucerničky s sebou.

Betlémské světlo v Křížovce

KDY: 24. a 25. prosince

KDE: Křížová ulice, Děčín

ZA KOLIK: Zdarma



Zastavte se na Štědrý den v Křížové ulici v Děčíně pro Světýlko z Betléma, v jednom ze stánků budou skauti rozdávat světlo mezi 9. a 12. hodinou. V pátek bude k dispozici v kostele Povýšení sv. Kříže.

Román Poslední léto ve městě

TIP NA KNIHU

KDE: argo.cz

ZA KOLIK: 248 Kč



Na knižním trhu se díky vydavatelství Argo objevil román Poslední léto ve městě. Jeho autorem je uznávaný italský novinář, spisovatel a scenárista, ověnčený řadou cen, Gianfranco Calligarich. S jeho dílem se čeští čtenáři dosud neměli příležitost setkat. Svou literární dráhu zahájil románem Poslední léto ve městě (L’ultima estate in citta), který poprvé vyšel v roce 1973, poté co získal cenu Premio InediTo. Příběh třicátníka Lea, který tráví celé dny tím, že se poflakuje po městě.

Přidejte se do Klubu detektivů

TIP NA HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 719 Kč



Ilustrovanou hru Klub detektivů si užijete s rodinou, ale i s partou přátel. Deduktivní dovednosti pro vás budou výhodou, ale hru si užije zkrátka každý od 8 let. Cílem hry Klub detektivů je odhalit hráče, který na rozdíl od ostatních neobdržel od informátora kódové slovo, ale snaží se to zakrýt vykládáním správných karet. Hru je možné koupit na eshop.albi.cz za 719 korun.

Zažijte horrorové dobrodružství

TIP NA HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 539 Kč



Nightmare – Horrorové dobrodružství je detektivní kooperativní hra, v níž se každý vžije do role jednoho z pěti dětí z rodiny Craftonových. Úkolem je najít vodítka ukrytá na prastarém rodinném panství a odhalit vraha rodičů. Hra je k mání na eshop.albi.cz za 539 Kč.