Rumburská dámská burza

KDY: Sobota 29. února od 10 hodin

KDE: DK Střelnice Rumburk

ZA KOLIK: Zdarma

Máte doma spoustu oblečení, které chcete poslat dál? Potřebujete doplnit svůj šatník o nové kousky? Přijďte na burzu dámského oblečení do Domu kultury Střelnice v Rumburku. Ta se uskuteční v sobotu dopoledne ve velkém sále. Vstup je zdarma, poplatek za prodej je 50 korun. V rámci akce se koná také sbírka „Nepotřebné pro potřebné“ pro Oblastní charitu v Rumburku. Darovat lze oblečení a boty, dámské i dětské, především však pánské. Dále také domácí textil, jako ručníky, prostěradla, povlečení, nebo hračky.

Za tajemstvím zámeckých dětí

KDY: Do 1. března

KDE: Zámek Děčín

ZA KOLIK: 70 Kč



Na Zámku Děčín se konají prohlídky Za tajemstvím zámeckých dětí. Děčínský zámek si pro děti připravil prohlídky s opravdovou komtesou o jarních prázdninách. Přijďte pátrat po tajemství zámeckých dětí. Prohlídky ještě probíhají v pátek, sobotu a neděli vždy od 10.30, 14.00 a 15.30. Program je vhodný pro děti od 4 do 10 let. Jednotné vstupné je 70 korun. Vstupenky je možné předem rezervovat na pokladně Zámku Děčín, nebo na portálu vstupenkadecin.cz.

Jarní prázdniny v zoo

KDY: Do 1. března

KDE: Zoo Děčín

ZA KOLIK: Běžné vstupné 100 a 80 Kč



Děčínská zoo si o jarních prázdninách přichystala stanovištní soutěž "jaro v přírodě". Ta probíhá až do 1. března. Na soutěžící v areálu zoo čeká celkem šest otázek. Všichni malí návštěvníci, kteří se do jarní soutěže zapojí, se mohou těšit na drobný dáreček za odevzdaný soutěžní lístek. Ze správných odpovědí navíc zoo vylosuje další tři šťastlivce, kteří dostanou balíček propagačních předmětů zoo.

Starokřečanský masopust

KDY: Sobota 29. února od 13 hodin

KDE: Staré Křečany

ZA KOLIK: Zdarma



Trochu opožděné masopustní veselí dorazí tento víkend také do Starých Křečan. Průvod starokřečanských maškar vyrazí v sobotu 29. února ve 13 hodin od místního obecního úřadu po hlavní silnici směrem do Dolních Křečan. Po skončení průvodu bude zábava pokračovat také večer. Od 18 hodin se totiž v Polyfunkčním domě ve Starých Křečanech koná taneční zábava, na které k tanci a poslechu bude hrát Jiří Procházka.