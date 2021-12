Pokud máte rádi pohled na zasněženou krajinu, udělejte si výlet do Českého středohoří, kde se nachází Víťova rozhledna. Víťova rozhledna se nachází nad osadou Náčkovice na hranici Litoměřicka a Děčínska. Unikátní stavba vznikla během podzimu roku 2003 a jejím architektem je Martin Gabriel. První turisté se na tuto rozhlednu dostali v dubnu 2004. Oficiální slavnostní otevření proběhlo 6. srpna 2004. Rozhledna je ve spodní části obezděna přírodním kamením. Nachází se na ní ochoz s osmi okny. Z nich je výhled na České středohoří, Krušné hory, Lužické hory, Krkonoše, Děčínský Sněžník, Ještěd, Ralsko, Bezděz či Říp nebo Sedlo.

Navštivte Oblastní muzeum v Děčíně

KDY: podle otevírací doby

KDE: Děčín

ZA KOLIK: 40/20 korun



Oblastní muzeum v Děčíně můžete navštívit i ve zbytku roku 2021. Muzeum bude pro veřejnost otevřené 23. prosince od 9 do 17 hodin. 24. a 25. prosince bude uzavřeno. Následně od 26. do 30 prosince si můžete prohlédnout expozice od 9 do 17 hodin. V pátek 31. prosince bude muzeum otevřené do 14 hodin. Kromě dlouhodobějších výstav si můžete prohlédnout také tradiční výstavu betlémů. Dospělí za vstup zaplatí 40 korun, důchodci, studenti a děti mají vstupné za poloviční cenu.

Tři přání pro Popelku v kině

KDY: neděle 26. prosince od 17:30

KDE: Kino Sněžník, Děčín

ZA KOLIK: 120 korun

Děčínské kino Sněžník láká na Tři přání pro Popelku. Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Stejně jako u nás nebo v Německu se právě Vorlíčkova Popelka stala nesmrtelnou vánoční pohádkou i v Norsku, diváci ji tam milují a právě místní tvůrci si proto troufli ji po téměř padesáti letech znovu převyprávět. V příběhu odvahy, lásky, dobrého srdce a magie bude Popelka po smrti svého otce znovu bojovat s tyranskou macechou a nevlastní sestrou, překazí lov třem mladíkům a díky kouzelným oříškům se zúčastní úchvatného plesu, kde získá princovo srdce a na útěku ztratí svůj střevíček.

V neděli se uskuteční Česká mše vánoční

KDY: Neděle 26. prosince od 10 hodin

KDE: chrám Povýšení sv. Kříže



V Děčíně proběhne Česká mše vánoční „Hej mistře“. Naplánovaná je na neděli 26. prosince od 10 hodin a koná se v chrámu Povýšení sv. Kříže v Děčíně I. Účinkovat bude Příležitostní orchestr a sbor pod vedením dirigenta Pavla Jiráska. Pokud máte rádi tradiční vánoční mši, neměli byste zde chybět.