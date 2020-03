KDY: Sobota 7. března

KDE: Děčín

Účastníci vyrazí autobusem MHD č. 212 do Bělé v 8.32 ze zastávky v ulici Prokopa Holého v Děčíně. Pěší trasa vede dále po kamenné cestě k Vlčímu jezeru, na Kristin Hrádek a po hraničních kamenech kolem studánky Sedmilhářů na Klondajk, kde bude další občerstvovací zastávka. Poslední část trasy půjdou účastníci podél Klopotského potoka až k jeho ústí do Labe. Cíl cesty je v restauraci Dolní Grund u přívozu ve Žlebu, kde všichni pochodníci obdrží účastnické diplomy a společně oslaví Mezinárodní den žen. Náplní pochodu je kromě poznávání probouzející se přírody i kontrola hraničních kamenů. Vzhledem k tomu, že trasa vede náročným hraničním terénem, je nutné řádné obutí, dostatek proviantu a pro případné zbloudilce do Němec i občanský průkaz a zásoba evropské měny.