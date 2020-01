„Myslím si, že mi to trenér udělal schválně, aby mě otestoval. Ale splnil se mi sen,“ vzpomíná s úsměvem vítěz ankety Deníku Sportovec roku Děčínska za rok 2018.

Radku, rok 2019 je u konce. Byl to pro vás dobrý rok?

Co se týče sportovní stránky, tak to bylo povedené. S Varnsdorfem jsme skončili na šestém místě, mně se podařil přestup do první ligy. Z tohoto pohledu jsem spokojený. Doma mám dvě zdravé a krásné děti. Co víc si můžu přát.

V létě jste přestoupil do prvoligového Slovácka. Takže vysněná meta.

Určitě to pro mě byl zajímavý půl rok. Dostal jsem se do prvoligového týmu, takže se mi splnil sen. Navíc jsem se konečně dočkal i prvního startu. Pak jsem se ale při zápase B týmu zranil a do konce podzimu jsem byl mimo hru. Takže to musím hodnotit tak padesát na padesát.

Svou prvoligovou premiéru jste si odbyl v září. Navíc v Edenu proti silné Slavii. Nakonec z toho byla porážka 0:3.

Pro mě to byl obrovský zážitek. Nastoupit k prvnímu zápasu v Edenu, před 14 tisíci fanoušky. A ještě proti nejlepšímu českému týmu. Co víc si můžete přát. Myslím si, že mi to trenér udělal schválně, aby mě mohl otestovat.

Vy jste ale fanouškem Sparty, nemám pravdu?

Je pravda, že Spartě jsem jako malý hodně fandil. Teď už to není takové, jako kdysi. Samozřejmě bych byl rád, kdyby vyhrávala a získávala tituly. Ale že by to hrálo v tom zápase nějakou roli? To asi ne.

Jedničkou je ve Slovácku talentovaný Matouš Trmal. Jak byste ho charakterizoval?

Matouš je velký talent. U nás patří k nejtalentovanějším brankářům vůbec. Pokud bude na sobě tvrdě pracovat a bude se zdokonalovat, tak má před sebou krásnou kariéru.

Hádám, že sledujete výsledky Varnsdorfu. Podzim se jim moc nevydařil.

Kluky samozřejmě sleduji. S Pavlem Rudnytskyym jsem ve stálém kontaktu. Stejně, jako s dalšími hráči. Když mi to čas dovolil, přijel jsem na domácí zápasy. Stihl jsem snad tři, nebo čtyři. Devět let ve Varnsdorfu nemůžete jen tak hodit za hlavu. Mám ho prostě v srdci a navždy tam zůstane.

Aktuálně běží anketa Sportovec regionu 2019. Jak vůbec vnímáte podobné ankety?

Když se koukám na nominaci, tak nevím, proč tam nejsem. Kde se stala chyba (smích). Tyhle ankety beru jako ocenění vaší práce. Každé ocenění musí člověka potěšit. A já nejsem výjimkou.

Co byste si přál do roku 2020?

Do nového roku bych si přál hlavně zdraví. Nejen pro sebe, ale i pro všechny mé blízké. Samozřejmě bych chtěl všem popřát hodně štěstí a zdraví. Když jsem viděl, jak se lidi k sobě chovali těsně před Vánoci, tak jsem si říkal, že to snad ani není možné. Hádají se o místa na parkovišti, tahali se, kdo bude mít lepšího kapra. Tohle je vážně k zamyšlení.