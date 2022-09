Na to, jak moc oblíbená u veřejnosti byla, ukazuje nespočet vydaných knih a filmů a je také ústřední postavou několika televizních dramat a divadelních her, z nichž spousta měla premiéru v loňském roce, kdy by Diana oslavila šedesátiny. Ani letošní rok, kdy má méně příznivé výročí, nemůže chybět nový film o jejím životě. Snímek The Princess má na svědomí režisér Ed Perkins, nominovaný na Oscara za nejlepší krátkometrážní dokument Black Sheep. Svým novým počinem doufá, že nabídne zase trochu jiný, pro někoho překvapující pohled na zesnulou princeznu z Walesu.

Děsivá předtucha Diany: Temný vzkaz získali vyšetřovatelé až roky po její smrti

„Pravdou je, že její život je jeden z nejvíce vyprávěných a převyprávěných příběhů za posledních třicet let. Byl jsem si tedy vědom toho, že film stojí za to, udělat jen tehdy, pokud budu moci nabídnout novou perspektivu,“ řekl webu Town & Country. Vyhýbá se proto charakteristickým rysům dokumentární tvorby (mluvící postavy a aktuální vyprávění) ve prospěch filmu vytvořeného výhradně z archivních záběrů. Formuje vyprávění nejenom o Dianě, ale i o společnosti a jejím vztahu k celebritám před třemi desetiletími a dnes.

„Sledoval jsem mnoho, mnoho dokumentů o Dianě jako asi většina lidí. Spousta z nich se jí vědomě snaží dostat do hlavy. Snaží se pochopit, jak se cítila. To vše je sice zajímavé, ale nevyhnutelně to vede do jisté míry ke spekulacím, protože nevíme přesně, co cítila. Ta část příběhu o Dianě, kterou já osobně považuji za zajímavější, není ta, co příběh vypovídá o ní, ale co říká o nás všech.“

Královna mnoha srdcí

Vztah Charlese a Diany, prince a princezny z Walesu, byl téměř dvě desetiletí předmětem každodenních titulků bulváru. Snímek The Princess čerpá výhradně z archivních audio a video záznamů a přivádí diváky zpět ke klíčovým událostem v Dianině životě tak, jak se staly, včetně jejich zdánlivě pohádkových veřejných námluv a svatby, narození jejich dvou synů, jejich hořkého rozvodu a Dianiny předčasné tragické smrti 31. srpna 1997.

Tak trochu jiná princezna: Diana neslíbila světu poslušnost, ale lásku

Intenzivně emotivní snímek je niterným ponořením do Dianina života v neustálé a často dotěrné záři reflektorů médií. Film se odvíjí jakoby v přítomnosti a umožňuje divákům zažít téměř ohromující a intenzivní prožitek, při kterém má divák tendenci zkoumat každý Dianinpohyb a neustále posuzovat její osobu. Prostřednictvím archivních materiálů je film také odrazem tehdejší společnosti a odhaluje její zaujetí, obavy a touhy.

„Je to příběh, kterého jsme se všichni tak nějak aktivně účastnili a který jsme prožili. Připadal mi nějak zvláštně osobní. S Dianou jsem se nikdy nesetkal, ale stejně jako spousta lidí, miliony lidí po celém světě, cítím zvláštní osobní spojení s tímto příběhem. Nemyslím si, že je to jen tím, že jsem Brit; na Dianě nebo na tom, co přišla reprezentovat, je něco, co se lidem dostalo pod kůži a možná se stalo součástí kolektivního chápání toho, kdo jsme,“ řekl Ed Perkins webu T & C.

Princezna DianaZdroj: Profimedia

Film se snaží prozkoumat, proč tomu tak bylo. Proč v roce 1981 desítky milionů lidí fandily Dianě, když se vdávala? Čím to bylo, že dalších sedmnáct let byla na veřejné scéně a my jsme rozebírali všechno, co dělala, co měla na sobě, co říkala? A proč tolik lidí reagovalo tak, jak reagovalo poté, co zemřela?

Hořké okamžiky

Dokument zachycuje hned několik emotivních momentů, které diváky nenechají v klidu. Od napětí, které panovalo mezi ní a princem Charlesem, až po neustálý boj s paparazzi. Poté, co Diana s Charlesem oznámili odloučení, paparazzi neváhali lézt „po stromech a po žebřících“, vrhat se do provozu, jen aby princeznu zachytili při každodenních výletech třeba do posilovny nebo na školní akce princů Williama a Harryho. Když se jim Diana snažila uniknout, bylo vidět, jak její auto rychle ujíždí, a každého hned napadne, že jde o zlověstnou předzvěst její tragické smrti jen o několik let později.

Britská královská rodina pod tlakem. Nová kniha odhaluje opravdové pikantnosti

Dokument také ukazuje projev princezny Diany v roce 1993, ve kterém oznamuje, že omezí svá veřejná vystoupení, a jsou ukázány záběry, na nichž se ona a její synové vyhýbají paparazziům. Princové William a Harry utíkají před kamerami a chrání si tváře klobouky. „Když jsem před dvanácti lety začínala s veřejným životem, pochopila jsem, že média budou mít zájem o to, co dělám. Uvědomila jsem si, že se jejich pozornost nevyhnutelně zaměří na náš soukromý i veřejný život,“ řekla ve svém projevu. „Netušila jsem ale, jak bude ohromující tato pozornost, ani do jaké míry ovlivní mé veřejné povinnosti i můj osobní život způsobem, který je dost těžké snést,“ dodala.

Znovu se však setkala s kritikou. „Je velmi milé, že Diana svolává tiskovou konferenci jen kvůli tomu, aby oznámila, že chce mít klid,“ řekl tehdy jeden z komentátorů.

Paralela s Meghan

Film je jak obžalobou tisku, tak i rozhovorem o tom, jakou roli sehrála veřejnost jak v Dianině smrti, tak i v mediálním cirkusu, který ji obklopoval, když byla naživu. „Lidé měli během jejího života silné názory a bylo zajímavé, že o dvacet tři let později došlo k podobné národní konverzaci,“ řekl režisér časopisu People a přiznal, že našel hned několik paralel s vévodkyní Meghan.

„Intenzivní reakce na rozhodnutí Meghan a Harryho v roce 2020 odstoupit ze svých královských rolí odráží veřejné vnímání a mediální zacházení s Harryho zesnulou matkou. Po dobu týdnů až měsíců se zdálo, že Harry a Meghan byli jedinou věcí, o které lidé mluvili. Velmi málo lidí bylo apatických a připomnělo mi to reakci, kterou jsem viděl v archivu před třiceti lety, když jsme se dívali do Dianina veřejného života,“ řekl dále časopisu People Perkins.