Známe se poměrně dlouho, ale nikdy jsem se tě nezeptala na tvoji přezdívku…

Ty ses mě sice nezeptala, ale dalších stovky lidí překvapivě ano. (smích) Vzniklo to už kdysi dávno, v šumperském pěveckém souboru, do kterého jsem chodila. Nesouvisí to ani se sportovní botou, ani s tím, že bych nápadně často lhala. Ale zklamu tě, historka o tom, jak se z Lucky stala někdy ve dvanácti letech Kecka, nemá vlastně žádnou vtipnou pointu. Prostě mi tak kamarádi začali říkat – původně tedy Kecinka, samozřejmě proto, že hodně a ráda mluvím. Teprve v Praze se z Kecinky stala definitivně Kecka. A kamarádi ze sboru mi dodnes říkají zkráceně „Keci“.

O zážitcích ze sboru ráda vyprávíš, šlo skutečně o tak iniciační prostředí?

Šumperský sbor má dlouhou tradici, existuje už od roku 1962. A ano, čím jsem starší, tím víc se k období ve sboru vracím. Devadesát procent mých přátel není ze základky, z DAMU, z divadla nebo z Prahy, ale právě jen a jen ze sboru. Jako děti jsme objeli spoustu evropských měst i kostelů, hodně jsme koncertovali, ve čtrnácti jsme uměli zazpívat celé Stabat Mater, tehdy mi to přišlo úplně normální. Dneska se hodně mluví o výchově dětí, řeší se různé pedagogické principy a přístupy – a já si zpětně uvědomuju, jak inspirativní a formující pro mě prostředí sboru bylo, jak se mi přístup našeho sbormistra líbil.

Dokázala bych o dětství i dospívání ve sboru povídat hodiny, ale to nejzákladnější je, že k nám náš sbormistr vždy přistupoval partnersky, ne jako k dětem, co mají jen poslouchat a být zticha. Díky němu jsme se naučili i běžné věci, například dodržování určitých pravidel, chodit vždycky a všude včas. A zároveň nám nikdy nebral naši osobní svobodu, to oceňuji čím dál víc. Často kolem sebe slyším větu: „Já jsem takovej bohém, proto chodím pořád pozdě!“ Jenže, co si budeme namlouvat, všichni raději pracujeme s lidmi, na které je spoleh. Sbor mi dal životní pohled na svět i fungování ve skupině.

I divadlo funguje přece na společném, kolektivním základu.

Ano, je postaveno na podobném principu a záleží, jak k vedení kdo přistupuje. Už na základce jsem zažila spoustu pedagogů, kteří nám jen autoritativně říkali, co máme dělat. Ale Tomáš, náš sbormistr, spíš chytře přehazoval část odpovědnosti na nás, dávkoval ji tak akorát k našemu věku. Nepřikazoval, neporoučel, neříkal „musíš“. Někdy v mých dvanácti nám pustil film, Amadea. Řekl: „Hele, já úplně chápu, že to není pro každého, a nebudu vás nutit se na to tři hodiny koukat. Koho to nebude bavit, kdo bude unavený, se může sebrat, umýt se, vyčistit si zuby a jít spát. A koho to bavit bude, ať se dodívá až do konce – jen se nerušte navzájem!“ Díky tomu jsme najednou měli pocit, že zažíváme něco výjimečného a dobrodružného. A tak jsme se společně dívali na Formanův film…

Předpokládám, že většina z vás u něj vydržela až do konce.

Přesně. Ne proto, že jsme museli, ale protože jsme chtěli. Podobně přistupoval Tomáš i k výuce zpěvu. Dal nám pocit, že za to, jak zpíváme, tvoříme a jak se v hudbě zdokonalujeme, jsme zodpovědní jen my sami. Poslouchali jsme ho a nepotřebovali mít nad sebou drába, který by nám cokoli zakazoval a do něčeho nás nutil. Tahle jeho filozofie mě zřejmě ovlivnila úplně nejvíc. Když máme setkání s bývalými členy, je legrační, že všichni společně zpíváme, šedesátníci i dvacetiletí lidé. A všichni – bez ohledu na věk – máme stejný základ. Nemyslím jen hudební, ale vlastně i lidský, skoro bych řekla morální. A platí to i o sborech obecně. Když se potkám s někým, kdo dejme tomu navštěvoval liberecký Severáček, po pěti minutách najedeme na společné téma a nikdo mi nevěří, že jsme se předtím nikdy neviděli.

Věnuje se někdo z tvých sborových přátel profesionálně divadlu a umění?

Do sboru se mnou chodil například herec brněnského Národního divadla Tomáš David. Spousta lidí později vystudovala klasický zpěv, i další se věnují hudbě, většinou spíš v nekomerční sféře, dělají folk, mají koncerty v kavárnách. Ale skoro všichni kamarádi a kamarádky ze sboru se intenzivně zajímají o kulturu a chodí do divadla. Přestože profesionálně se věnujeme každý už něčemu zcela jinému. Jeden je učitelem, další holka dělá bankéřku, jiný kamarád je na vedoucí pozici v národním centru tkání a buněk, já vystudovala zdrávku a DAMU, navíc žijeme v různých koutech republiky. Ale když se potkáme, nevznikají mezi námi konflikty, přestože na spoustu věcí máme rozdílné názory. Jsme zvyklí spolu diskutovat a nemyslet si, že „moje pravda“ je ta nejsprávnější… V srpnu jsme si dokonce udělali takové malé soustředění s kytarama, flétničkama, s triangly… Skvělé to bylo.

Navštěvovala jsi jako dítě i šumperské divadlo?

Když v roce 1994 vyhořelo, bylo mi osm, matně si proto pamatuju, jak jsem byla na nějaké pohádce v původní, staré budově. Pak jsme hodně chodili studia D123, kde našel šumperský soubor dočasné útočiště, dnes je z toho nějaká diskotéka. Nakonec se divadlo zrekonstruovalo a v roce 2000 vrátilo do původní budovy. Přecházela jsem zrovna ze základky na zdrávku, hrála u ochotníků a do divadelního provozu se sama začala pomalu zapojovat.

Jaká první vzpomínka se ti vybaví, když se řekne dětství a dospívání?

I to souvisí se souborem. Mívali jsme soustředění na Švagrově, přímo pod Pradědem, trávili jsme tam podzimní i letní prázdniny, to je pro mě naprostá esence dětství. Připravovali jsme si sami programy, scénky, divadlo, hráli ping-pong, jezdili na zájezdy a spali v různých rodinách… Byl to náročný koníček a nešel skloubit s ničím jiným, hodně kamarádů muselo volit například mezi zpíváním a sportem. Protože sbor byl koncipován jako dětský, musela jsem s ním ve třeťáku skončit – to už jsem ale dělala ochotnické divadlo. V devadesátém sedmém po povodních jsme museli zbourat barák, dlouho jsme žili v buňce a stavěli nový dům. Buňka není příliš inspirativní prostředí pro dospívající holku, i proto jsem hodně času trávila jinde, ve sboru nebo s ochotníky.

Proč jsi šla po základní škole na zdrávku?

Když jsem se v patnácti rozhodovala, co budu dělat, nebyla zdrávka automaticky mojí první volbou. Ze začátku šlo spíš o pragmatické rozhodnutí výběru „nejmenšího zla“. Věděla jsem, že pokud půjdu na gympl, do půl roku určitě umřu. Nikdy mi nešlo učit se to, co mě nebaví… (smích) A to by mě na gymplu zcela jistě čekalo. Navíc jsem věděla, že neumím počítat, tudíž všechny obchodky a průmyslovky nemělo vůbec smysl zkoušet. Na učňák jsem jít nechtěla, chvíli jsem uvažovala o hotelovce. Jenže moje nejlepší kamarádka šla na zdrávku, a když jsme si spolu o škole povídaly, rozhodla jsem se stejně jako ona.

Mnozí se diví, proč jsi pak zamířila na DAMU.

A vidíš, mně to přitom přišlo úplně přirozené, zdravotnictví a divadlo mají k sobě přece velmi blízko. Trochu terapie, hodně empatie – v obou oborech se pracuje s lidmi, musíš vyjít mimo svoji komfortní zónu, být schopna kontaktu, nehledáš žádný složitý šifrovaný jazyk. Zdrávka se ukázala jako skvělá startovací škola, neřešila jsem to, co mnohé odrazuje – nevadila mi krev, ani když mě náhodou někdo pozvracel. A taky jsem ráda pracovala s dětmi, kromě DAMU jsem se hlásila i na porodní asistentku. Když jsem se dozvěděla, že mě vzali na herectví, na další přijímačky jsem už ale pochopitelně nešla.

Lucie PolišenskáZdroj: Deník/Michal Fanta

A kdyby tě na herectví nevzali, už bys to podruhé nezkoušela?

Vůbec nevím. Dokonce jsem chtěla maturovat z nepovinné pediatrie, to byl obor, který mě hodně zajímal. Kdyby herectví napoprvé nevyšlo, určitě bych šla studovat právě porodní asistenci. Obor se tehdy vyučoval na dvou školách mimo náš region, tudíž bych zřejmě ztratila i kontakt se Šumperkem, s ochotníky, možná bych se už ani nedokázala na herectví dobře připravit… Při zdrávce jsem chodila na praxi do šumperské nemocnice, na chirurgii a internu. Pak nám přibyla i praxe v kojeneckém ústavu a v dětském domově, další praxe na neurologii, kožním oddělení nebo urgentním příjmu. Jako budoucí zdravotní sestřička jsem si mohla zkusit ode všeho kousek.

Dneska se o DAMU hodně mluví, nejen v souvislosti s kauzou Nemusíš to vydržet, ale i obecně – jakým způsobem vlastně vychovávat a formovat budoucí umělce.

Pro mě byla DAMU strašně krásná a plodná životní etapa. Když někdo vzpomíná na studium negativně, snažím se ho vyslechnout, přemýšlet, co si pamatuju já. My měli na pedagogy opravdu štěstí – učili nás Jaroslava Šiktancová, Marie Málková, Lukáš Hlavica a Boris Rösner. Upřímně si myslím, že kdybych se hlásila jiný rok a k jiným pedagogům, nevzali by mě. Někdy k sobě lidé až neuvěřitelně zaklapnou. Přišla jsem do prváku jako naprosté tele, což byla svým způsobem i výhoda. Člověk je pak o to víc přirozený.

A to, že mě na DAMU vzali, jsem považovala za obrovský zázrak. Jasně, připravovala jsem se, udělala pro to všechno, ale ze tří set lidí brali deset, to je přece šílená loterie. Z nemocnice jsem se přehoupla do hodin akrobacie a tréninků. Prvák herectví je sám o sobě šílený, z malého města se dostaneš rovnou do Prahy, musíš se naučit, jak se kam dopravíš, jakou tramvají pojedeš… Celý náš ročník byl podobně nastavený – říkali jsme si, že pokud tomu nedáme sto procent, určitě nás vyhodí. Mě osobně nikdo nešikanoval, nikdo mi neubližoval, ale rozumím tomu, že každý máme jiné zkušenosti.

Žijeme ve společnosti, která je pořád dost unifikovaná a přenáší se to bohužel i do divadla. Znám příběhy pár absolventů i studentů herectví, kteří mají romské nebo vietnamské rodiče, a jejich etnicita je důvodem, proč nedostali konkrétní roli nebo angažmá v divadle. Protože – cituju – „Vietnamec přece nemůže hrát Romea“. Kladla sis otázku, jestli podobné škatulkování nepotká i tebe?

Teď o víkendu na svatbě své blízké kamarádky jsem potkala Ivanu Plíhalovou, herečku olomouckého divadla. Zapáleně mi říkala, jak je skvělé, že právě já hraju a bourám stereotypy, že za jejích let by silnější či jakkoli „jinačí“ herečka nemohla dělat divadlo, natož v Praze a v Národním. Přemýšlela jsem nad tím a říkala si, že já takhle neuvažovala. Nikdy jsem si nepřipadala ani jako trn mezi růžemi, ani jako růže mezi trním, jestli mi rozumíš.

Myslím, že ano.

Měla jsem ráda divadlo a rozhodla jsem se mu věnovat, protože mě herectví absolutně naplňovalo. Vyrůstala jsem v rodině, kde jsme hodně sledovali filmy a televizní seriály, od F. L. Věka po Chalupáře. Odmalinka jsem znala jména mnoha hereček a herců. Na DAMU mě pak překvapilo, že moji vrstevníci to tak nemají. Když jsme společně sledovali například filmy šedesátých let, někteří spolužáci neznali jména ani jednoho z obsazených herců. Teď přichází na školu i do divadel dokonce generace lidí, kteří neznají jména největších hereckých ikon.

Nehodnotím to, jen konstatuju. Já milovala a pořád miluju Danu Medřickou – a má láska i obdiv k českým hercům byl i jedním z hlavních důvodů, proč jsem šla na DAMU. Chtěla jsem zkrátka dělat to, co oni. Nenapadlo mě kalkulovat, co vlastně „můžu a nemůžu“ hrát. Říkala jsem si, že nejdůležitější je naučit se herectví a zároveň nepopřít samu sebe, pořád se rozvíjet, zdokonalovat se v tom, co mi jde samo.

A pak jsi nastoupila na Vinohrady!

V mém životě fungovaly náhody i štěstí – režisér a dramatik David Drábek, kterého jsem znala ještě ze Šumperka, mi nabídl hostování ve Věci Makropulos. A pak si mě na Vinohradech už nechali. Znáš to – otěhotní jedna herečka, dostaneš záskok, pak otěhotní jiná, dostaneš další malou roli… Do toho jsem zkoušela v Národním divadle Srpen v zemi indiánů, byla jsem pořád jako ve snách – společně na jevišti s Janou Preissovou nebo Františkem Němcem. Úspěch ke mně ale přicházel postupně. Což je dobře – čím víc si dopředu kariéru naplánuješ a nalinkuješ, tím je to horší.

Ne, nečekala jsem na to, jestli někdo „bude mít odvahu“ a dá mi Julii. Oslovili jsme s Ondrou Novákem režiséra Honzu Friče a nazkoušeli vlastní verzi Romea a Julie s Divadlem NaHraně. Některým věcem musí jít člověk naproti, musí mít sám odvahu. Ne lézt někomu do zadku, ale hledat co ho zajímá, lidi se stejným humorem, s chutí dělat stejnou věc. I to je přece součást talentu. Posledních čtrnáct let dělám se spolužáky Cabaret Calembour. Když jsem zrovna nezkoušela, měla jsem kabaret – něco, co mě těšilo. Nečekala jsem doma na telefonu, že mi někdo zavolá a všichni se ze mě zblázní.

Přesto mám pocit, že zatímco v Divadle na Vinohradech jsi často byla obsazována stylem „tohle je role, kterou může hrát I LUCIE POLIŠENSKÁ“, v Národním to bylo naopak – „tohle je role, kterou může hrát JEDINĚ LUCIE POLIŠENSKÁ!“ Bývalá umělecká šéfka Daniela Špinar, která tě do souboru přivedla, tě obsazovala velmi pečlivě a vycházela nejen z tvého typu, ale zejména z tvého naturelu, duše, životního příběhu… Nešťastná Helena ve Snu čarovné noci či single Beatricie v Mnoho povyku pro nic jsou toho důkazem.

Naše spolupráce s Danielou začala ještě mnohem dřív, inscenací Noční motýl v Městském divadle Kladno. Když odešla z vinohradského angažmá, nabídla mi právě roli nešťastné Marty Dekasové… Musíš si uvědomit, že já přišla na Vinohrady jako hodně mladinká, neměla jsem žádné životní zkušenosti. Do Národního jsem nastoupila přece jen víc životem a divadlem otřískaná. Zvenku to může vypadat tak, že jsem si ve vinohradském divadle moc nezahrála, ale tohle angažmá mělo jiné benefity.

Šlo o menší divadlo, víc rodinné než Národní, v místní rekvizitárně jsme se spolu všichni scházeli a svým způsobem i žili, měli mezi sebou intenzivní přátelské vazby. Ale pravda, ani Martin Stropnický, ani Tomáš Töpfer nechtěli v mém případě příliš riskovat, dávat mi role, které by mě mohly někam posouvat. Nejsem naivní, a když vyjde obsazení na Krásku a zvíře, nemůžu být zklamaná – nepředpokládám, že mě obsadí do Krásky. Sice by to bylo super, ale byla by to jiná disciplína a jiný žánr. (smích)

Po odchodu z Vinohrad jsi sice zamířila na Primu, ale…

… ne do seriálu, ale do archivu zpravodajství, popisovala jsem zprávy. Tuhle práci jsem dělala na částečný úvazek i při angažmá, tehdejší divadelní plat mi nestačil ani na nájem a běžnou denní režii. Ale když se člověk rozhodne opustit stálé angažmá, musí počítat s tím, že se bude živit i jinak než herectvím, na tom nic divného nevidím. Chceš být hrdina? Nefrflej a počítej s tím, že chvíli, anebo hodně chvil budeš dělat něco úplně jiného.

Zmiňovaná Marta Dekasová v kladenském divadle byla taky tvou poslední čistě tragickou rolí. Od té doby dostáváš na divadle i v televizi téměř výhradně komické úlohy a sympaťačky.

Hele – někdo to dělat musí! (smích) Máš pravdu, potvoru po mně nikdo nechce. Nejvíc doma jsem ve škatulce „kamarádka hlavní hrdinky“, většinou jde o vděčnou roli, ale příběh na mně úplně nestojí. V divadle je to jinak, věřím vedení a režisérům, že vědí, co dělají. A s věkem se to mírně lepší, dlouho jsem hrála buď děti, nebo dementy, tedy slušně řečeno „hodně mladší postavy“.

Ale Beatricie z Povyku je sice vtipná, ale na první pohled možná dost nesympatická postava.

Jasně, možná je trochu i… kráva?

Hele, pozoruju při Povyku diváky, na konci reagují vždy hodně intenzivně. Mám pocit, že téma nedobrovolné osamělosti se dotýká mnoha lidí a mnozí z nich se i v agresivních samotářích Beatricii a Benedikovi poznávají. Hraješ ženu, která neumí přiznat, že jí single status nevyhovuje, že by tak ráda někoho měla, nebyla sama. Ty sis asi tímhle obdobím nikdy neprošla, viď?

To víš, že jo! Byla jsem sama až do svých osmadvaceti. Naše inscenace jde ovšem víc do grotesky, absurdna, v motivacích singles se tolik nepitváme. Kdybych měla na tohle téma něco vážnějšího hrát, vybrala bych si třeba Obchodníka s deštěm. Vždycky ovšem musí přijít režisér, který má na podobný typ textu a inscenace chuť. Výhodou je, že když dotyčný do takové role obsadí právě mě, ví, proč to dělá. Obsadit si Lucii Polišenskou je vlastně výklad sám o sobě!

Lucie PolišenskáZdroj: Deník/Michal Fanta

Označuješ se za táborového člověka, proto ti nevadí nekonečné seriály. Funguje podobně i dámská šatna v divadle?

Jednou z nejmilejších kolegyň a přítelkyň je Martina Preissová. Obě jsme z Moravy a naše naladění „moravské holky“ nás sblížilo. Miluju výrazné, silné ženy – nevím, jak lépe to říct –, rozumím si skvěle s Alenou Štréblovou nebo Luckou Juřičkovou… Ráda trávím čas i mezi klukama, s kamarádem a spolužákem Igorem Orozovičem děláme už zmiňovaný kabaret, intenzivní pocity přátelské lásky se ovšem pravidelně přelévají ve stejně intenzivní touhu ho zabít… (smích) Mám moc ráda svého Umrlce, tedy kolegu Radúze Máchu, který mě v Kytici, konkrétně ve Svatebních košilích, tak neodolatelně láká k sobě do hrobu.

V souboru bylo a je i několik mých o rok starších spolužáků a spolužaček – Jana Pidrmanová, Pavla Beretová, režisér Honza Frič. Divadelní a televizní svět je prostupný, když točíme seriál a objeví se nějaký herec nebo herečka na menší roli, z devadesáti procent ho znám. Jezdím do Uherského Hradiště, kde hraje například moje blízká spolužačka Klára, takže přes ni znám celý místní soubor. Vlastně jsem něco mezi divadelním telefonním seznamem a paní Kmotrovou – když můžu, pomůžu. Snažím se své méně známé kolegy „nabízet“, a v pár případech se mi to povedlo.

Bylo tvé rozhodnutí odstěhovat se na vesnici čistě spontánní? Anebo tě Praha už štvala?

Půl na půl. Šlo o kombinaci štěstí a načasování – objevila jsem dům ve správné době na správném místě. V té době už jsem točila a nějaké peníze měla. Ale my holky z Moravy přemýšlíme trochu dopředu. Co bude, co nebude, kam se dál posunout. Přišlo mi naprosto nesmyslné vydělávat celý život na byt v Praze, šetřit si krvavé peníze na maličké dva plus jedna. Toužila jsem po zahradě a dojíždění opravdu nevnímám jako velký problém. Jsem ráda venku, na vzduchu. Praha je skvělá a kouzelná, ale jen do určitého věku. Věřím, že rozhodnutí ovlivňují různé podprahové signály, něco jako šestý smysl. Tenkrát mě hodně lidí zrazovalo: „Prosím tě, jsi normální, kupovat statek?! Nemáš strach?!“ A dneska mi všichni říkají: „Udělalas to v nejlepší chvíli!“

Tvůj manžel k životu na vesnici taky vždy inklinoval?

(smích) Můj manžel mi hlavně zakázal mluvit o tom, že mám manžela… Ne, teď vážně. Přestěhovala jsem se do manželovy rodné vesnice, skvěle se to propojilo. Tchán navíc žije sám, tak se hodilo, že budeme bydlet ve stejném místě, jen sto metrů od něj. Ideální vzdálenost na to, abychom měli soukromí a zároveň se s tchánem mohli co nejčastěji navštěvovat. Máme kousek pole, traktor, další stroje, prostě všechno dávalo najednou smysl.

Chápu touhu tvého muže udržet si soukromí – a proto se na něj dál neptám. Ale možná proto mnozí novináři v rozhovorech tvrdí, že svého muže schováváš a tajíš.

… nebo že jsem strašně zoufalá a opuštěná!

A proč jsi tedy byla opuštěná do osmadvaceti let?

Nevím, myslím, že jsem dlouho fungovala jako univerzální profesionální kámoška. A do jisté míry se mi v téhle škatulce i zalíbilo, protože jsem se v ní cítila bezpečně. Ve vztahových věcech jsem se dlouho chovala jako idiot, nepoznala jsem, jestli se někomu líbím, nebo ne. Ale podobným problémem přece trpí hodně lidí. Díky mládí ve sboru i u ochotníků jsem se moc nenaučila hrát holčičí hry. Neumím stát u baru a házet vlasama, a kdybych se o to pokusila, budu vypadat jako úplný debil. Ale možná – zaplaťpánbu – pak teprve přišel ten pravý.

Kdybych sváděcí fígle uměla líp, jsem někde jinde, třeba i rozvedená. Na DAMU bylo hodně lidí bez stálého partnera, od rána do noci jsme byli ve škole, v divadle. A pokud si někoho nenajdeš při zkoušení, při práci, na natáčení, máš smůlu… Víš, je mi úplně jedno, co si kdo o mně myslí. Jasně, záleží mi na mínění blízkých lidí, ale i když mi někdo z nich řekne kritiku, jsem v pohodě, můj svět se kvůli tomu nezhroutí. Chovat se nějak jen proto, aby si o mně lidé něco náhodou nemysleli? To mě nezajímá. Jsem herečka, ale nepřipadám si extra výjimečná. Mám zkrátka ráda divadlo a hudbu a baví mě tyhle věci dělat.

Počkej – minimálně jsi výjimečná kuchařka!

Ano, minimálně jsem výjimečná kuchařka. (smích)

Když se tě lidi ptají, kdy stíháš všechno upéct, uvařit a zavařit, říkáš, že každý máme podobná „procenta volného času“. Jenže zatímco mnozí surfují po netu a vkládají storýčka na Instagram, ty zavařuješ.

Jo, je jenom na nás, jak dar volného času využijeme. Můj kamarád o tom dokonce napsal písničku – že se tímhle mrháním časem sami odsuzujeme k odnětí svobody. Tak to prostě je. Když budu maniakálně vkládat na sociální sítě fotky a budu tohohle žrouta času přikrmovat a přiživovat, nesmím se pak divit, že to někdo proti mně použije. Proč bych se měla zabývat lajky lidí, které vůbec neznám a kteří neznají mě? Na víkendu se sborem vytáhli mí kamarádi kytary, ne mobily. A když už někteří telefon vyndali, tak jen proto, aby ověřili, že paní na hlídání k dětem opravdu dorazila, že jejich děti usnuly… Jedna kamarádka dokonce nemohla přijet, tak jsme jí volali, dělali na dálku hudební kvíz, pak šest hodin hráli Člověče, nezlob se. Ale chápu, že holt máme rok 2022 a sociální sítě jsou součástí reality, úplně se na ně vykašlat taky nemůžu, třeba i kvůli práci.

Můžeš sdílet úrodu ze zahrady.

To je taky jediné, co poctivě sdílím – psa a video s rajčaty a úrodou. O prázdninách jsem tam dala jednu jedinou fotku, kufr auta se čtyřiceti kily okurek a sdělením, že jdu zavařovat.

Co s takovou sklizní děláš?

Zaprvé mám žravého manžela, zadruhé mám sklep – takže úrodu je kde skladovat. A taky za mnou jezdí návštěvy, které ráda obdarovávám. Spousta lidí takový dárek ocení, balíček s meruňkovou marmeládou, naloženými okurkami nebo bezovou šťávou i víc potěší.

A kromě své úrody – na co jsi ještě pyšná?

Na to, že jsem se vždy uměla za sebe postavit, že jsem dokázala odejít z Vinohrad normálně, bez afektu a přitom hrdě. V pětadvaceti mnozí raději drží hubu a krok, ale já se nebála vzbouřit se a opustit jistoty. Jsem pyšná i na to, jaké lidi mám kolem sebe, že jim můžu věřit a oni můžou věřit mně. Chápu, že se kolem nás ve světě dějí strašné věci, ale přesto si přeju, abychom občas dokázali trochu vypnout a uvolnit se. Nejen lidi venku, ale třeba i my, herci a herečky v Národním divadle. Abychom vydechli a zasmáli se, sami sobě, i tak vůbec. Jsme všichni pořád v tenzi. Kdysi jsem se s někým potkala a protlemili jsme se spolu v kuse i dvě hodiny. Já se strašně dlouho takhle spontánně s nikým nezasmála. Zkrátka – přeju si, abychom se divadlem bavili stejně jako kdysi my v Šumperku u ochotníků. Jedině tak můžeme dát divákům, co za námi do divadla naštěstí i po covidové pauze chodí, sílu a naději.