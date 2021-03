Celé mě to přivedlo na zábavnou myšlenku, jak by to vypadalo, kdyby se filmy a seriály natáčely v takzvaných lokálních verzích uzpůsobené zvyklostem té konkrétní země. Jako je třeba ta tolik diskutovaná dvojí kvalita potravin, kdy v jedné zemi chtějí kolu s více kostkami cukru, ale u nás prý raději tu šizenou. Nebo v Thajsku jsem viděl krém Nivea se speciálním bělícím efektem, protože Thajci touží po módní světlejší pleti, na našem trhu ji ovšem neseženete, protože zde jsou lidé bledí dost a vyhledávají spíše solárka a opálení.



A představte si, že by toto fungovalo právě i na filmy a seriály. Taková lokální česká verze Friends by se jmenovala Kámoši, hrdinové by bydleli v podnájmu v Karlíně, každý večer se místo kavárny scházeli v hospodě, Ross (v naší verzi Robert) by pracoval v Národním muzeu a herec Joey alias Jakub by hrál ve Slunečné.



A jak by vypadala česká verze Indiana Jonese neboli Ivana Jonáše? Ivan Jonáš by nosil trampský klobouk a maskáče, bydlel v osadě s romantickým názvem Indiana na Sázavě a po nocích hledal Věstonickou venuši či bájný Mužíkův poklad nacistů kdesi ve Štěchovicích.

Parádní by ovšem byla místní verze Sexu ve městě, v našich podmínkách Sex na vesnici. Místo Samanthy, Mirandy, Charloty a Carrie by v ní účinkovaly Jaruna, Zdena, Jarmila a Božena a sháněly by českou verzi pana božského, tedy pivaře s nadváhou, na diskotéce v Dolní Kalné. Tady mi ale došlo, že už lokální verzi máme, natočili jsme si ji ale sami a jmenuje se Slunce, seno, erotika.

A i jiné verze cizojazyčných děl už máme dávno, vlastně i ty Přátele jsme si kdysi vyrobili, jistě pamatujete legendární černobílý seriál Kamarádi s klukem Válečkem a dalšími. Nebo máme i vlastní verzi Jamese Bonda, jmenuje se Třicet případů majora Zemana, a i nemocnici Chicago Hope můžeme sledovat v podobě naší Ordinace.

No, když nad tím tak přemýšlím, neplatí univerzálně, že všechno, co je české, je hezké, buďme rádi, že producenti svá audiovizuální díla nelokalizují, že je můžeme vidět v originále, a ti z vás, co jsou takoví patrioti, že tam prostě musí krapet těch českých podmínek mít, nechť si u televize vypijí pár lahví vína, piva a kořalek a budou to mít i s tou českou lokální úpravou.



Lukáš Pavlásek