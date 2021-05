Trasa: Klatovy – Vrhaveč – Radinovy – Hubenov – Běšiny – Úloh – Nemilkov – Velhartice – Svojšice – Částkov – Žižkov – Červené Dvorce – Sušice

Klatovy jsou město, které založil kolem roku 1620 Přemysl Otakar II., a žije v něm přes 22 000 lidí. Dominantou jsou zhruba 82 metrů vysoká Černá věž a známé katakomby.

Z náměstí Míru se vydáme ulicí Vídeňská ke kruhové křižovatce, dále ul. 5. května a po několika metrech se napojíme na cyklostezku 38 směr Luby. Ta nás pak po 12 kilometrech zavede do malé obce Běšiny. První písemná zmínka je z roku 1379 a dominantou je kostel Navštívení Panny Marie.

Po výjezdu z obce se dáme na cyklotrasu 332, která vede kolem místního kempu. Dost dobrý důvod k zastávce a nabrání sil, protože naším dalším cílem jsou Velhartice vzdálené něco málo přes osm kilometrů. Ovšem téměř polovina naší cesty je do kopce, a především úsek mezi obcemi Úloh a Nemilkov je výživný.

Trasa výletuZdroj: DeníkPo příjezdu do Nemilkova se na první odbočce za obcí dáme vlevo na Velhartice. V tento okamžik začněte věnovat svoji pozornost pravé straně, protože během několika chvilek se zjeví neopakovatelný výhled na hřbitovní kostel sv. Máří Magdalény. Je to pohled, ze kterého vás zamrazí a lehce uvěříte pověstem o zdařilém rituálu oživení mrtvoly vojáka či upálení desítek lidí krutými loupežníky. A že třeba uvidíte na zdech kostela tvář neznámé dívky? Vše je možné, tak buďte opatrní, duchové totiž existují.

K chatě Jana Wericha

Ale Velhartice mají i jiná místa. Hrad, který založili na konci 13. století pánové z Velhartic, židovský hřbitov a další. Na místním náměstí se můžeme vydat po cyklotrase 2031 kolem říčky Ostružná, na které se budeme držet po zelené stále vlevo až k chatě Jana Werich. Pokud se na odbočce dáme vpravo po červené, čeká nás Horní Staňkov, ovšem kvůli převýšení na pokraji sil.

Několik desítek metrů za Werichovou chatou se dostaneme na místní komunikaci a zároveň na cyklotrasu 2091 na Hory Matky Boží, která nás přivede k obci Drouhavec. Tady se vydáme po 2092 k osadě Cihelna, dále po 2031 do Svojšic, po 2090 přes Částkov do obce Žižkov a dále až na hlavní trasu 171. Asi kilometr pod obcí se dáme ostře doleva ve směru na Františkovu Ves, dále Dolní Staňkov až do Červených Dvorců, kde z hlavního tahu sjedeme doprava. Po cyklotrase 331 Otavská se dostaneme přes sušický Ostrov Santos až do centra Sušice.

Další možností především pro zdatné cyklisty je jiná varianta, a to ze Svojšic po 2013 přes Odolenov, Odolenku a přes Svatobor opět do Sušice. Možností je nepřeberně, stačí mít trochu slušnou mapu nebo navigaci.

GPS souřadnice

● Klatovy 49.3955200N, 13.2950550E

● Běšina 49.3015992N, 13.3125708E

● Nemilkov 49.2665592N, 13.3622469E

● Velhartice 49.2651900N, 13.3897469E

● Drouhavec 49.2654506N, 13.4276225E

● Osada Cihelna 49.2508681N, 13.4282108E

● Svojšice 49.2435136N, 13.4526167E

● Červené Dvorce 49.2155964N, 13.5039017E

● Sušice 49.2310608N, 13.5201833E

