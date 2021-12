Zkrachoval mi distributor. Jak si mám vybrat na webu toho nového

Ale první vyúčtování od dodavatele poslední instance bylo ještě horší, než si myslela. „Za elektřinu jsem měla platit čtyři tisíce korun, za plyn přes čtrnáct tisíc. Důchod přitom mám jenom třináct tisíc korun. Na zálohy by tak padly moje úspory,“ líčila důchodkyně z Plzeňska zdánlivě neřešitelnou situaci.

Zdroj: DeníkCo vše najdete ve speciálu Deníku?

· Jak dobře najít dodavatele energií a jak neudělat chybu v nové smlouvě

· Co radí specialista na energie· Příběhy obyčejných lidí, kteří naletěli Bohemia Energy

· Kde v domě či bytě ušetřit za energie· Jak na zateplování a zelenou úsporám

· Jsou kamna řešením? A co pevná paliva?

· Jak neprojíst výplatu· Jak si poradit s hypotékou nebo úvěrem

· Proč chyběl adBlue, jak si poradil s drahou dopravou

· Zdražování v historii a trochu nevážně

· Rozhovor: Kdy to všechno skončí aneb světlo na konci tunelu

Nový dodavatel

O pomoc tak požádala rodinu. „Vnučka mi převedla energie k jiné firmě. Už mám nové smlouvy s přijatelnými cenami, ale zálohy dodavatele poslední instance jsem raději zaplatila, abych nemusela platit penále,“ řekla. Věří totiž, že protože jde o zálohy, dostane je z velké části zpět.

A doplnila, že pokud by musela platit za plyn tak vysoké částky, nechala by ho odpojit. „Mám doma krbová kamna, ve kterých bych si topila čím by šlo. Nic jiného by mi totiž nezbývalo,“ uzavřela.

Podobnou zkušenost má i devadesátiletá Marie. Té hrozilo, že by v krizovém režimu měla platit za plyn a elektřinu deset tisíc korun, důchod má však dvanáct tisíc. Zálohy za říjen také distributorům poslala. „Doufám ale, že mi co nejdříve přijde nová smlouva, kterou mám sjednanou po telefonu,“ uvedla před několika týdny Marie.

Největší upíři elektřiny? I hráči videoher. Úsporný dům je základ, říká expert

Dokonce pětinásobek původní ceny záloh zaplatila paní Jitka z Tachovska za plyn od společnosti Innogy. Bohemia Energy přitom původně platila čtyři a půl tisíc měsíčně. „Za říjen jsem zaplatila čtyřiadvacet tisíc korun. Už mám vyřízenou i novou smlouvu, kde jsou zálohy nastavené na deset tisíc. To není málo, ale alespoň za to jsme rádi,“ popsala žena.

Jitka předpokládá, že se situace na trhu s energiemi v příštích měsících a hlavně po zimě uklidní. Podle ní však bude mít krach Bohemia Energy a některých dalších společností a zdražování energií negativní efekt na životní prostředí.

„Myslím si, že mnoho lidí si dá domů kamna a budou pálit pálit všechno možné. V době, kdy se tolik hledí na ekologii, je to smutný paradox,“ dodala žena z Tachovska.