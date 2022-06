Od ledna letošního roku si tak mohou o „odstranění“ přípony zažádat nejen cizinky, Češky, které se provdaly za cizince nebo mají jinou než českou národnost, ale dostalo se i na všechny ostatní dámy.

Má to však pro nás nějaké výhody?

Smetana potkala Svoboda

Některé ženy měly mužskou formu příjmení už dávno, jako třeba maminka mého spolužáka z vysoké školy – paní Hrejsemnou, které by přípona -ová ani neslušela, a naštěstí to pochopili i na matrice. Jiné, veřejně známé osobnosti, jako jsou Emma Smetana nebo Petra Svoboda, byly v podstatě prvními průkopnicemi „nového trendu“. Jejich jména samozřejmě zprvu vzbuzovala velké emoce, řada lidí si totiž myslela, že jde jen o zviditelnění, a nepátrala po skutečném důvodu.

U Emmy Smetany je vysvětlení nasnadě. Emma je neteří Kateřiny Jacques, dcerou Moniky MacDonagh-Pajerové a českého emigranta, producenta Jiřího Smetany. Velkou část života strávila ve Francii, kde děti přejímají příjmení otce. Petra Svoboda zase prožila nějaký čas ve Spojených arabských emirátech. Když se vrátila do Česka, vdala se, ale rozhodla se pro příjmení v mužském tvaru. Plánovala totiž, že se do zahraničí opět odstěhuje. V zahraničí považují jména Svoboda a Svobodová za dvě rozdílná příjmení

„Je to věc každého. Jestli chce být někdo bez -ová, tak ať je bez -ová. Ať si to každý rozhodne sám. Možná bych tu možnost taky využila, ale teď už jsem na to padesát let zvyklá,“ říká jedna z oslovených žen, která se loni zúčastnila ankety týkající se používání příjmení bez -ová.

Až dvě slabiky!

Jak to s přechylováním začalo?

Přechylování je známé už od středověku. Jeho pomocí se dokonce rozlišovalo mezi ženami vdanými a svobodnými. Takže kdyby byl muž Dvořák, jeho manželka byla už tehdy Dvořáková, ale jeho dcera Dvořákova. U dcery tak fungovalo přivlastňování, u manželky se ale o žádné přivlastňování nejedná.

Pro některou z žen může ale změna příjmení přinést značnou dechovou úlevu. Představte si, že se jmenujete Magdalena Mikulčíková a pracujete na zákaznické lince v Českých energetických závodech. Je zvykem, že při zvednutí sluchátka se klientům představíte celým jménem a příjmením a také zmíníte, do jaké firmy se klient dovolal. Odebráním -ová se příjmení zkrátí až o dvě slabiky a s nadsázkou snížíte riziko nedostatku kyslíku.

U jiných příjmení se odstraněním přípony stejně hlavní problém nevyřeší. Jako u mé kamarádky, která se provdala za Čecha se slovinskými kořeny, a stala se z ní paní Kokotová (v překladu do češtiny paní Kohoutová). Samozřejmě však existuje řada žen, jejichž příjmení zní mnohem lépe v nepřechýlené formě. Moje kamarádka se tak konečně zaradovala, že už nebude Popovová, ale Popov. Uznejte sami, komu by se jazyk nezamotal.

„Do svých devětadvaceti jsem měla dlouhé příjmení, takže jsem s radostí přešla na výrazně kratší. Verze bez -ová mi byla bližší. Vnímám to jako svou osobní svobodnou volbu,“ vysvětluje své pohnutky pro nepřechýlené příjmení Dagmar Herold, manažerka z jižní Moravy.

A co když jste Jadrná nebo Kaplická?

Přechylování není jen o odstranění přípony -ová. Řada příjmení má tvar přídavného jména. A tak se nabízí otázka, co na začátek konce přechylování v Čechách řekne Eliška Kaplická nebo Helena Jadrná.

„Eliška Kaplicky razí cestu ke, slušně řečeno, velmi problematickým výrazům. Když by se vaše paní jmenovala Helena Jadrný, tak to by opravdu bylo velmi zvláštní. Myslím si, že zde je to přechylování ještě více potřeba než u příjmení běžných,“ říká jazykovědec Karel Oliva.

Svůj názor na to má i Sandra Měřínský: „Manžel získal před svatbou pracovní nabídku v zahraničí, a to byl další důvod, proč jsem se rozhodla zůstat u nepřechýleného jména. Oba jsme už dříve žili v zahraničí a tam -ová na konci ženského příjmení nechápou. Navíc s manželem pracujeme částečně v marketingu a jméno bereme jako značku, která má svou hodnotu. V profesi jsem byla dobře zapamatovatelná jako ta, co má to mužské jméno.“

Co na to jazykovědci?

Volba nepřechýleného příjmení s sebou nese jistá rizika v komunikaci. Jak pro samotné nositelky příjmení, tak pro jejich okolí vyvstává otázka, jak naložit s nepřechýlenou podobou příjmení, tedy jak je správně oslovovat.

„Identitu jakožto ‚nezaměnitelnou podstatu, jíž se lidé odlišují jeden od druhého‘, nemůže žena ztratit jakoukoli obměnou gramatické podoby příjmení. Zmíněnou změnu jsme neiniciovali a nenárokujeme si právo upírat někomu svobodu volby gramatické formy příjmení. Na základě našich výzkumných dat a kontaktu s uživateli jazyka v rámci jazykového poradenství však máme rozsáhlé povědomí o tom, jaké problémy nepřechýlené příjmení může v komunikační praxi přinést,“ říká Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Hlavní problémy zřejmě nastanou při skloňování. Pokud žena bude mít nepřechýlené příjmení, nebude možné je bez obtíží skloňovat a začlenit do věty. Například ženská nepřechýlená příjmení zakončená na -a, jako jsou Buchta nebo Babka, lze sice teoreticky skloňovat podle vzoru žena, ale může to někdy působit směšně, nebo dokonce hanlivě.

Hrál na klavír…

I já od dětství používám svoje příjmení v obou verzích podle toho, kdy se mi to hodí a ve které zemi se nacházím. Pro Česko a v úředním záznamu jsem samozřejmě stále Witoszová, pro bývalé spolužáky z polské školy nebo pro kamarády z ciziny jen Witosz. Ale nikdy jsem neuvažovala o oficiální změně svého příjmení, i když bych na to podle příslušností k polské menšině měla dávno nárok. A víte proč?

Zhruba v šestnácti letech, kdy jsem se už po několikáté snažila naučit na klavír (nešlo mi to, nejde mi to, zkrátka na to asi nemám buňky nebo vůli), jsem po roce snažení, pro mě a pro mou učitelku spíše trápení, absolvovala na konci roku předehry před kamarády a rodinou. Moje učitelka věděla, že chodím do polské školy, a tak mi asi chtěla udělat radost. Bohužel jí to trochu nevyšlo. Do toho jsem byla vyděšená, že jako největší puberťák, který řeší šatstvo a kluky, hraju na klavír mezi osmi a devítiletými dětmi.

To, jak jsem hrála, či nehrála, si vůbec nevybavuji. Zůstal mi jen jeden trpký zážitek, kdy mě paní učitelka vyzvala ke hře na klavír a vstupu na pódium jako „Denis Witosz“. V tu chvíli by se ve mě krve nedořezal. Nejenže mi zkrátila příjmení, ale vylepšila i křestní jméno. Obecenstvo pak zůstalo lehce v šoku, když na pódium místo kluka nakráčela dívka. Možná se to zdá jako banalita, ale v tom choulostivém věku jsem se cítila ukřivděně a vůbec se mi nelíbilo, že jsem se díky tomuto sice dobrému úmyslu stala na okamžik klukem. A další příhody mě jen utvrzovaly v tom, že asi nikdy nebudu zastáncem zkráceného příjmení.

Indická Adina

Opět jsem se vyškolila ve své první práci. Po vysoké škole jsem začala pracovat pro jednu firmu ze Zlínského kraje, zabývající se výrobou elektroinstalace. Měla jsem na starosti zahraniční klientelu, a tak jsem byla zvyklá na příjmení bez -ová, z 99 % šlo poznat, zda si píšete s ženou, nebo mužem. Bohužel jsem to jednou neodhadla a byl na světě pracovní malér, který se provalil až do nejvyšších firemních kruhů. Kdo by to byl řekl, že Aditya bude muž, že? V podstatě mi jméno znělo jako česká Adina.

A tak jsem si s indickou Adinou začala dopisovat nejen o pracovních záležitostech, ale také o rodinném životě, zkrátka jsme si, podle mě, dobře rozuměly. Indická Adinka občas pokládala zvláštní dotazy, které jsem většinou přecházela a obhajovala časovým posunem, ale když mi v e-mailu přistála choulostivá fotografie, již nebylo pochyb, že Aditya skutečně není žena! Bohužel jsem v té době netušila, že šéf má oči všude, a tak jsem druhý den po oné inkriminované fotografii musela nakráčet do jeho kanceláře. Naštěstí se mi podařilo vymluvit, ale šéf přišel o důležitého zákazníka.

Jdete do toho?

Bojíte se, že ořezání jména bude vyžadovat spoustu papíru a času? Nebojte, nebolí to! Nejedná se totiž o změnu příjmení jako takovou, ale pouze o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru bez nutnosti prokazování zákonných podmínek. Úskalí tedy nejsou téměř žádná. Svou žádost nemusíte nijak odůvodňovat a není ani zpoplatněná.

Jde o jednoduchý matriční úkon, ale každá matrika, jíž se zápis narození nebo manželství netýká, je tzv. pošťákem. Musí tedy následující doklady – žádost o mužský tvar příjmení společně s originálem matričního dokladu – přeposlat příslušné matrice, kde je tato konkrétní matriční událost zapsaná, jelikož pouze tato matrika může tento požadovaný dodatečný zápis do matriky provést.

Jako nejčastější problém matriky vnímají, že žadatelky s sebou při první návštěvě nepřinesou originály matričních dokladů, kterých se to týká. V matrice se vždy jakákoli změna musí promítnout minimálně do poslední matriky. Pokud je žena vdaná, rozvedená či vdova, tak se její žádost o nepřechýlené příjmení promítne do matriky manželství. Z tohoto důvodu musí předložit originál oddacího listu, aby se „vyměnil“ za nový, kde se objeví nový tvar příjmení. U ženy svobodné nebo nezletilé (v tomto případě žádají zákonní zástupci) se musí doložit rodný list.

„Matriční úřad pak žádost akceptuje, mužský tvar příjmení zapíše do příslušné matriční knihy a následně vydá příslušný matriční doklad, ve kterém je již příjmení dítěte ženského pohlaví nebo ženy zapsáno v mužském tvaru,“ říká Erika Průžová, vedoucí Oddělení matriky z Prahy 8.

Boom se zatím nekoná

„U našeho matričního úřadu jsme nezaregistrovali zvýšený zájem o nepřechylování příjmení žen. Nejčastěji si ženy žádají o mužské tvary při uzavírání manželství, kdy si nové příjmení po manželovi přejí užívat v nepřechýlené podobě. Vše se řeší jednoduchým způsobem při vyplňování dotazníku k uzavření manželství,“ říká Alexandra Letá, odborná referentka z Oddělení matrik na Úřadě městské části Praha 11.

Slavné české ženy s mužským tvarem příjmení:

- moderátorka a zpěvačka Emma Smetana

- scénáristka a režisérka Alice Nellis

- politička Karolína Peake

- sportovkyně Kateřina Emmons

- politička Kateřina Jacques

- novinářka Petra Svoboda

„U Úřadu městského obvodu Poruba požádala o zápis svého dosavadního příjmení v mužském tvaru jedna žena zapsaná v knize narození zdejšího matričního úřadu. Četnější jsou případy, kdy je na základě žádosti rodičů příjmení dítěte ženského pohlaví zapisováno do knihy narození v mužském tvaru ihned po narození, v roce 2022 v osmnácti případech. Častější jsou rovněž žádosti při sňatku, kdy ženy chtějí používat nové příjmení po manželovi rovnou v mužském tvaru. V roce 2022 to byly zatím tři případy,“ říká Pavla Gregorová z Úřadu městského obvodu Poruba.

„Zájem žen o uvedení příjmení v mužském tvaru oproti loňskému roku mírně vzrostl. O uvedení příjmení v mužském tvaru pro narozené dítě ženského pohlaví požádalo od počátku letošního roku na zdejší matrice narození šestadvacet párů rodičů. O uvedení příjmení v mužském tvaru při uzavření manželství požádalo od počátku letošního roku dvanáct žen,“ dodává Průžová.