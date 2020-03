Je rodačkou ze starého Mostu. „Bylo to krásné město a na všechno ráda vzpomínám,“ říká. Bydlela na 2. náměstí, kde byly trhy. S maminkou měly byt mezi bazarem a Jednotou. Byla žákyní školy ve Fučíkovo sadech.

Její maminka snila o tom, že se dcera vyučí kuchařkou na učilišti v Kopistech, ale ona nechtěla, protože se o maminku hodlala postarat jinak. Maminka z toho byla nešťastná, ale dcera prosadila svou. „V 16 letech jsem začala pracovat,“ vypráví. Nejprve prodávala zmrzlinu, limonády a další občerstvení ve stánku před obchodním střediskem Hněvín u 8. ZŠ a postupně se v oboru otrkávala. Maminka zatím dělala na šachtě a přivydělávala si jako šatnářka v jednom nočním podniku.

Pak nastalo bourání starého Mostu, stěhování do nového, svatba a objevily se nové příležitosti. Paní Ilona přešla k restauracím. Byla například číšnicí v Luně, která měla nahoře taneční sál, kde hrála i dechovka pro důchodce. Pracovala i jako servírka v nočním baru Hněvín, kde třeba vystupovaly striptérky z Prahy. „Já toho tolik prožila!“ směje se Mostečanka. Nebyl to ale snadný život - práce, rodina, domácnost. Zatímco ostatní jezdili na chalupu za Žatcem s jejím synem, ona o víkendech makala. Dělala také v Severce, známé ze seriálu Most!.

Hospody podle ní tenkrát dobře fungovaly a měly narváno, žádné přepadávání, žádné hrací automaty. Hospodští své zákazníky znali. V Mostě utráceli hlavně horníci, v Litvínově zase lidi z chemičky. „Takhle to bylo rozdělený,“ vzpomíná paní Ilona. Po roce 1989 jí začalo vadit bujení hazardu v restauracích, kriminalita a užívání drog. Zkusila podnikat jako provozovatelka večerky. „Nechtěla jsem být doma. Jsem člověk, který musí být mezi lidmi,“ vysvětluje.

Několik let měla večerku v Severu, ale kvůli zvyšování nájmu odešla. Pak si udělala pěknou večerku v ulici Františka Malíka, kde se jí líbilo. Lidé kolem korzovali na Benedikt a začali k ní chodit i místní. Našla si stálé zákazníky, kteří sázeli Sportku a dobíjeli telefony. Situaci ale změnil nástup asijské konkurence a krádeže. Už se tam bála. V pokročilém věku se stala trafikantkou v centru Mostu. “Uteklo to jako voda, jsem tu už 11 let,“ říká Ilona Vetešníková v plechové trafice u Bati.