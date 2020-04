Málokomu se podaří skloubit svůj koníček se svým povoláním a dělat to, co ho opravdu baví. Rodačce z Hrobců Janě Schmidt se podařilo, i když až v zahraničí. Od malička milovala historii a fascinovaly jí hlavně pokrývky hlavy. Přes jejich studium se dostala až k jejich výrobě.

Jsem taková malá královna klobouků, říká Jana Schmidt | Foto: archiv Jany Schmidt

Narodila jsem se začátkem v 50. let minulého století v Hrobcích do česko-německé rodiny. Otec byl Němec, maminka Češka. Možná díky tomu se otec vyhnul v roce 1945 odsunu. V poválečném období to však jako Němec neměl jednoduché a proto si tu nikdy úplně nezvykl. Zlom nastal po roce 1968, kdy se oba rodiče rozhodli pro emigraci.