V Želenicích vybouchl byt v paneláku, osm lidí skončilo v nemocnici

V úterý 16. listopadu vyjížděli hasiči k výbuchu v bytě v Děčíně - Želenicích. Do ulice U Tvrze museli také záchranáři, protože se několik lidí nadýchalo zplodin. Dům je evakuovaný, do ulice byl přistaven evakuační autobus a panelák by měl prohlédnout statik.

V Želenicích zasahovali hasiči u výbuchu v paneláku. | Foto: Tomáš Straka